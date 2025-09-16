Mecz z Holandią to tylko formalność, ale czy na pewno? Co może pójść nie tak?

Starcie o pierwsze miejsce. Oba zespoły z kompletem punktów i awansem

Po dwóch kolejkach grupy B Polacy i Holendrzy mają na koncie po dwa zwycięstwa i komplet punktów. To oznacza, że zespoły te są już pewne awansu do 1/8 finału. Wypełniły plan minimum na turniej rozgrywany na Filipinach, jednak teraz czeka ich mocne zakończenie tej fazy. Zmierzą się ze sobą 17 września w Quezon City.

Stawką tego meczu będzie pierwsze miejsce w grupie B i teoretycznie łatwiejszy rywal w 1/8 finału. Pierwsze mecze sugerują wyrównane starcie, jednak zdecydowanymi faworytami są Polacy. Każdy wynik inny niż ich zwycięstwo, będzie niespodzianką.

Historia przemawia za Polakami

Za kadrą Nikoli Grbicia przemawia historia. Polacy wygrali 12 ostatnich meczów z reprezentacją Holandii. Dotyczy to spotkań o stawkę oraz meczów towarzyskich. Siatkarze "Oranje" na triumf nad "Biało-Czerwonymi" czekają od września 2003 roku. To już ponad dwie dekady.

Ostatni pojedynek tych zespołów miał miejsce w czerwcu w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Wówczas zgodnie z oczekiwaniami Polacy wygrali 3:1, choć w drugim secie zdarzyła im się chwila przestoju. Spotkanie rozgrywano w chińskim Xi'an.



W środę drużyny te ponownie zmierzą się w Azji i polscy kibice liczą na to, że będzie to gładkie i pewne 3:0. Na to wskazuje historia.



Holendrzy grają w osłabieniu

Reprezentacja Holandii w turnieju na Filipinach gra w osłabieniu. Brakuje w niej lidera z ostatnich lat, czyli Nimira Abdel-Aziza. Ten zamiast grę dla kadry, wybrał przygotowania do sezonu klubowego w barwach nowego zespołu Ziraatu Bankasi Ankara. Bez niego Holendrzy wygrali z Katarem i Rumunią, jednak teraz czeka ich zdecydowanie trudniejsze zadanie.

Podopieczni Joela Banksa są skazywani na pożarcie w starciu z Polakami. Holendrzy od pewnego czasu znajdują się w kryzysie i wydaje się, że awans do 1/8 finału to szczyt ich możliwości na tegorocznych mistrzostwach świata.



Co może pójść nie tak?



Oczywiście zawsze coś może pójść nie tak. Przede wszystkim polscy siatkarze nie mogą zlekceważyć rywali. Od początku muszą wyjść na boisko w pełni skoncentrowani i skupieni na zadaniu. Bardzo ważne jest, aby pewnie wygrali i nie stracili niepotrzebnie sił przed kluczową fazą mistrzostw świata.

Ponadto powinni zmniejszyć ryzyko ewentualnych urazów. Jeżeli wynik będzie układał się po myśli Nikoli Grbicia, to ten z pewnością zdecyduje się na kilka zmian i da nieco więcej minut zmiennikom. Liczymy na to, że obędzie się bez niespodzianki i to Polacy odniosą pewne zwycięstwo.

Mecz Polska-Holandia już w środę 17 września. Start o 12:00, jednak na kibiców przed i po meczu czeka studio eksperckie przygotowane przez telewizję Polsat. Mecze mistrzostw świata transmitowane są na antenach sportowych Polsatu, w tym wszystkie pojedynki z udziałem naszych mistrzów.

