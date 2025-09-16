Niesamowite zachowanie Bukowieckiej! Światowe media aż huczą, co za słowa

- Widzieliśmy to przez kamery i była to sytuacja niespotykana. Faworytka podeszła do młodej rywalki i z widoczną matczyną troską w oczach zapytała „czy wszystko jest OK?” W przekazie telewizyjnym nie słyszeliśmy, co powiedziała Polka, ale według ruchu warg odczytaliśmy „oddychaj”. Niesamowity sportowy gest - skomentował kanał telewizji publicznej NRK.

ZOBACZ TAKŻE: Fantastyczny bieg! Bukowiecka w finale mistrzostw świata

Bukowiecka wygrała bieg, a Norweżka awansowała do finału i stacja nie ma wątpliwości, że pocieszenie przed startem w tym pomogło.

- Henriette jest bardzo wrażliwa i zawsze przed startem bardzo się denerwuje i często nawet wymiotuje. W Norwegii wszyscy się już przyzwyczailiśmy, lecz dla osób jej nie znających musi to być okropny widok - powiedziała matka zawodniczki.

- Już jadąc na stadion w gorącym autobusie źle się poczułam - wyjaśniła biegaczka. - Czułam fale gorąca i dochodziły też nerwy, które jak mnie dopadną, to nie mogę ich opanować. Zaczęłam się trząść, a później przed startem już nic nie pamiętam. Musiałam naprawdę źle wyglądać skoro Bukowiecka się zaniepokoiła. Wtedy podeszła do mnie i powiedziała spokojnie „oddychaj i uspokój się. To tylko bieg i wszystko jest w sumie nieważne”. To bardzo mi pomogło bo w zrozumiałam, że są to tylko kolejne zawody i zabawa - dodała Norweżka.

PAP