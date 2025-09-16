Od 0:2 do 3:2! Zespół polskiego bramkarza sprawił sensację w Lidze Mistrzów

Karabach Agdam już po 16 minutach przegrywał 0:2. Strzegącego bramki gości Kochalskiego, który do mistrza Azerbejdżanu trafił przed rokiem, a we wtorek zadebiutował w Champions League, pokonali Argentyńczyk Enzo Barrenechea i Grek Vangelis Pavlidis.

Grający bez respektu dla utytułowanych gospodarzy Karabach systematycznie jednak odrabiał straty. Gole strzelali Leandro Andrade, Camilo Duran oraz Oleksii Kashchuk. Benfica sensacyjnie przegrała 2:3.

Karabach wrócił do LM po siedmiu latach; w edycji 2017/18 w fazie grupowej doznał czterech porażek i dwie potyczki zremisował.



Z kolei Real Madryt, najbardziej utytułowany klub w historii piłkarskiego Pucharu Europy, od zwycięstwa nad Olympique Marsylia 2:1 rozpoczął udział w edycji 2025/26 Ligi Mistrzów.

„Królewscy” sukces na inaugurację Champions League zawdzięczają głównie Kylianowi Mbappe, który wykorzystał dwa rzuty karne i powiększył dorobek strzelecki w LM do 57 goli.

Złą wiadomością dla ekipy trenera Xabiego Alonso, który po raz pierwszy poprowadził Real w meczu LM, jest kontuzja angielskiego obrońcy Trenta Alexandra-Arnolda. Anglik musiał opuścić boisko już po kilku minutach gry. Z kolei jego zmiennik Dani Carvajal, który z powodu urazu stracił praktycznie cały poprzedni sezon, w 72. minucie musiał udać się do szatni, gdyż ujrzał czerwoną kartkę.

Świadkami strzeleckiego festiwalu byli kibice na stadionie w Turynie, gdzie miejscowy Juventus zremisował z Borussią Dortmund 4:4. Wynik niesamowity tym bardziej, że pierwszy gol padł w... 52. minucie.

Goście trzykrotnie obejmowali prowadzenie, od 86. minuty wygrywali nawet 4:2. Jednak w doliczonym czasie drugiej połowy najpierw, po raz drugi tego wieczoru, do siatki trafił Serb Dusan Vlahovic, a następnie Anglik Lloyd Kelly doprowadził do remisu.

Od wygranej 1:0 z Villarrealem rozpoczął udział Tottenham Hotspur, triumfator ostatniej edycji Ligi Europy.

Poza „Kogutami”, z Anglii pierwszego dnia rozgrywek zwyciężył Arsenal, który w Bilbao pokonał Athletic 2:0.

Obecna edycja jest drugą w odświeżonej formule. Przed rokiem wprowadzono liczne zmiany w systemie rozgrywek, m.in. zlikwidowano fazę grupową i zwiększono liczbę uczestników z 32 do 36. Wszystkie drużyny rozgrywają po osiem spotkań, z rywalami wskazanymi w losowaniu, i zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 trafią bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 powalczą o awans do tej rundy w barażach. Finał zaplanowano na 30 maja 2026 w Budapeszcie.

Wyniki pierwszej kolejki Ligi Mistrzów:

Wtorek, 16 września:

Athletic Bilbao - Arsenal FC 0:2 (0:0)

Bramki: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven - Royale Union SG 1:3 (0:2)

Bramki: Ruben van Bommel 90 - Promise David 9 (rz.k.), Anouar Ait El Hadj 39, Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lizbona - Karabach Agdam 2:3 (2:1)

Bramki: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16 - Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksii Kashchuk 86.

Juventus FC - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)

Bramki: Kenan Yildiz 63; Dusan Vlahovic 67, 90+4; Lloyd Kelly 90+6 - Karim Adeyemi 52; Felix Nmecha 65; Yan Couto 74; Ramy Bensebaini 86.

Real Madryt - Olympique Marsylia 2:1 (1:1)

Bramki: Kylian Mbappe 29 (rz.k.), 81 (rz.k.) - Timothy Weah 22.

Tottenham Hotspur - Villareal CF 1:0 (1:0)

Bramki: Luiz Junior 4 (sam.).