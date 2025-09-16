Olbrzymi respekt Holendrów wobec Polski. "Dziesięć razy wyższy poziom"

Polska i Holandia jeszcze przed rozpoczęciem turnieju w Manili były typowane do awansu do fazy pucharowej i ten plan wykonały bez problemów. Biało-czerwoni pozostałych dwóch rywali z grupy B – Rumunię i Katar – pokonali bez straty seta.

- Potrzebowaliśmy tych dwóch spotkań, żeby zacząć turniej, poczuć halę. Teraz zaczynamy grać na serio, bo po drugiej stronie staną zawodnicy o wyższej jakości. Mogą grać lepiej w siatkówkę, dlatego myślę, że dopiero zaczynamy turniej – powiedział trener Polaków Nikola Grbic.

Holendrzy wygrali z Katarem 3:1, a później z Rumunią 3:0.

- Dla naszej drużyny to bardzo ważne zwycięstwo, ponieważ jest to prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy wygraliśmy w tym sezonie będąc pod presją - wiesz, że jeśli przegrasz, wracasz do domu. Zdajemy sobie sprawę, że Polska ma 10 razy wyższy poziom, więc dla nas spotkania z Katarem i Rumunią były kluczowe – podkreślił po spotkaniu z Rumunami trener Holendrów Joel Banks.

Drużyna z Królestwa Niderlandów w światowym rankingu zajmuje co prawda dopiero 18. miejsce, tylko o kilka pozycji wyżej od Rumunii i Kataru, jednak ma zdecydowanie więcej doświadczenia. Regularnie rywalizuje z najlepszymi w mistrzostwach Europy czy świata, a także w Lidze Narodów.

- Dwa pierwsze mecze pokazały, że będzie to najmocniejszy przeciwnik w naszej grupie. Natomiast my będziemy grać swoją siatkówkę, skupiamy się w każdym meczu przede wszystkim na sobie, bo mamy na tyle mocny zespół, na tyle potrafimy dobrze grać w siatkówkę, że to my jesteśmy tutaj punktem odniesienia. Jeżeli będziemy robić to dobrze, to także w spotkaniu z Holandią powinniśmy być górą – zapowiedział libero Jakub Popiwczak.

Holendrzy zdają sobie sprawę z tego, że Polacy, liderzy światowego rankingu, są na innym poziomie i mają jakość, której ciężko będzie się przeciwstawić.

- Polska to fantastyczna drużyna, pełna gwiazd. Nie możemy jednak tak na nią patrzeć, bo porazi nas klasa i jakość rywala. Musimy myśleć o sobie. Nasza drużyna potrzebuje meczów z klasowymi rywalami, aby się rozwijać. Polska to najlepszy zespół i podejdziemy do tego spotkania bez presji. Jej siła to jakość – ocenił trener Holendrów.

- Energia i utrzymanie koncentracji były najważniejsze, by przejść grupę. Musimy to utrzymać na mecz z Polską. Musimy pokazać nawet więcej niż 100 procent, by przynajmniej urwać seta temu zespołowi – przyznał Bennie Tuinstra.

Holenderski przyjmujący w minionym sezonie grał w Bogdance LUK Lublin z trzema reprezentantami Polski – Marcinem Komendą, Kewinem Sasakiem i Wilfredo Leonem. Doskonale więc zna zespół biało-czerwonych.

- Komenda, Sasak i Leon to naprawdę fajne chłopaki poza boiskiem. Dla nas w Lublinie właśnie to zgranie, atmosfera była kluczem do tego, że zdobyliśmy mistrzostwo Polski. Naprawdę się kumplowaliśmy. Poza tym to typy "pracusia", więc mają wszystko, by osiągać wszystko w tym sporcie – stwierdził holenderski zawodnik.

- Nie ma żadnego sposobu, by go zatrzymać - Leon to taki zawodnik, który zawsze zachowuje koncentrację, spokój. To klucz do tego, że gra tak dobrze – dodał.

Holendrzy są zespołem obytym z międzynarodową rywalizacją, jednak na Filipiny przyjechali osłabieni brakiem najlepszego zawodnika, czyli atakującego Nimira Abdel-Aziza.

- Każdy, kiedy myśli o Holandii, od razu myśli również o Nimirze. To normalne, jest jednym z najlepszych zawodników na świecie i wiele daje drużynie. Kiedy powiedział, że chce mieć wolne na Ligę Narodów, to było w pełni zrozumiałe. Ustaliliśmy, że jeśli zdąży zbudować formę, zagra w mistrzostwach świata. Nie był jednak gotowy, więc wspólnie doszliśmy do wniosku, że rozpocznie przygotowania w klubie do nowego sezonu, a my zostaniemy z naszymi dwoma atakującymi – przyznał Banks.

Na brak atakującego rywali zwracał uwagę również drugi trener reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.

- Kiedy mówimy o Holandii, to mówimy o Nimirze. To ogromne osłabienie, choć nadal gra Holendrów opiera się o ich aktualnego atakującego Michiela Ahyię, ale nie jest to zawodnik ze światowego topu. Głównym ich atutem wydaje się być zagrywka, a problemem - moim zdaniem -będący trochę bez formy Bennie Tuinstra oraz niedokładne rozegranie do skrzydeł – powiedział Nowakowski.

- Nie chcemy mówić o najtrudniejszym czy najłatwiejszym meczu w grupie. Holandia to najbardziej ograny na arenie międzynarodowej zespół, z którym się mierzyliśmy. Mamy świadomość ich klasy i liczymy, że to będzie dla nas poważny test. Nie ukrywamy, że jeśli zagramy na swoim poziomie, to nikt w tej grupie nie jest dla nas bardzo groźnym przeciwnikiem. Mamy świadomość swojej siły i skupiamy się na swojej jakości - podkreślił.

Początek środowego spotkania o godz. 12 czasu polskiego. Ekipa, która wygra, zapewni sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie i mecz o ćwierćfinał z drugą drużyną grupy G.

KN, PAP