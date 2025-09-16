PKO Bank Polski nadal oficjalnym bankiem Polskiej Ligi Siatkówki!

To nie była pierwsza współpraca PKO BP i PLS, bowiem w sezonie 2023/2024 Bank był sponsorem turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski mężczyzn w Krakowie. Teraz, po bardzo udanym roku, obie strony zdecydowały o przedłużeniu współpracy o dwa kolejne sezony. Zawarta umowa obejmuje całe sezony rozgrywkowe 2025/2026 i 2026/2027 w trzech ligach zarządzanych przez Polską Ligę Siatkówki S.A., czyli męskie PlusLigę i PLS 1. Ligę oraz żeńską TAURON Ligę, a także rozgrywki TAURON Pucharu Polski kobiet i mężczyzn oraz AL-KO Superpucharu Polski kobiet i mężczyzn.

– Rok temu, gdy podpisywaliśmy pierwszą umowę na mocy której PKO Bank Polski stawał się Oficjalnym Bankiem Polskiej Ligi Siatkówki mówiłem, że wierzę, iż nasza współpraca będzie bardzo perspektywiczna i zaowocuje długoletnią wspólną działalnością, z której obie strony będą czerpać wielkie korzyści. Dzisiaj cieszę się, że nasz partner po dwunastu miesiącach bardzo udanej współpracy widzi, jak znakomitą promocją marki jest polska siatkówka ligowa. Teraz podpisujemy dwuletnią umowę i mogę powiedzieć dokładnie tak samo, jak przed rokiem, iż wierzę, że nie będzie to ostatnia nasza umowa – mówi prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A. Artur Popko.

- Partnerstwo z Polską Ligą Siatkówki to dla nas naturalny krok. Chcemy być blisko firm i organizacji, które tak, jak my stawiają na zespołowość i wysokie standardy działania - zdradziła z kolei Katarzyna Telecka, Dyrektorka Departamentu Sieci i Wsparcia Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw.

- Kontynuując naszą współpracę pokazujemy, że bankowość korporacyjna i sport mogą się doskonale uzupełniać oraz inspirować do osiągania ambitnych celów - dodała Karolina Rumińska, Dyrektorka Biura Sieci Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a w 2024 roku Grupa PKO BP uzyskała rekordowy zysk netto na poziomie 9,3 mld złotych. Ma ponad dwanaście milionów klientów i jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów, kredytów oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Od wielu lat jest zaangażowany także w promowanie i sponsorowanie sportu. PKO Bank Polski jest bowiem sponsorem licznych imprez biegowych w całej Polsce, a także realizuje program PKO Biegajmy Razem.

Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A., obecna Polska Liga Siatkówki S.A., została założona 30 czerwca 2000 w Poznaniu. 22 sierpnia 2000 w Warszawie spółka otrzymała koncesję na prowadzenie rozgrywek zawodowych. Obecnie Polska Liga Siatkówki zarządza rozgrywkami w dwóch męskich ligach – uważanej za najmocniejszą na świecie PlusLidze oraz PLS 1. Lidze oraz w żeńskiej TAURON Lidze. Ponadto PLS organizuje rozgrywki TAURON Pucharu Polski oraz AL-KO Superpucharu Polski. Ponadto w portfolio PLS są letnie rozgrywki na piasku Grand Prix PGE oraz ORLEN Mistrzostwa Polski Masters.

Informacja prasowa