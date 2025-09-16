Program poprowadzą Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Tematem przewodnim wydania będą ostatnie mecze w PKO BP Ekstraklasie. Eksperci przede wszystkim skupią się na występach drużyn, które niebawem rozpoczną rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji. Pucharowicze radzili sobie ze zmiennym szczęściem. Legia pewnie pokonała Radomiaka, Jagiellonia zremisowała z Piastem, a Lech i Raków przegrały odpowiednio z Zagłębiem i Górnikiem.

Szczególną uwagę eksperci poświęcą Rakowowi. Częstochowianie od początku sezonu rozczarowują. W związku z tym wokół stabilności posady Marka Papszuna pojawiły się znaki zapytania. Czy "Medaliki" w najbliższym czasie będą w stanie wyjść z kryzysu?

Z kolei Legia zaimponowała nie tylko dobrą formą w spotkaniu z Radomiakiem. W drużynie Edwarda Iordanescu gra coraz więcej Polaków. Warto wspomnieć, że do niedawna o sile stołecznej ekipy stanowili głównie obcokrajowcy.

mtu, Polsat Sport