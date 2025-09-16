Polska - Holandia. Siatkówka. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał w MŚ 2025?

Polska - Holandia to ostatni mecz polskich siatkarzy w fazie grupowej mistrzostw świata 2025. Kto wygrał mecz Polska - Holandia w siatkówkę? Jaki był wynik meczu siatkarzy Polska - Holandia?

fot. FIVB
Czas na ostateczne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o fazę grupową mistrzostw świata siatkarzy. W ostatnim meczu tej części turnieju polscy siatkarze zmierzą się z Holendrami. Wcześniej Biało-Czerwoni ograli Rumunię i Katar, zapewniając sobie tym samym awans do kolejnej rundy MŚ na Filipinach.

 

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej.

 

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Polska - Holandia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Holandia poznamy w środę 17 września. O tym, kto wygrał mecz Polska - Holandia w siatkówkę na mistrzostwach świata 2025, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start o godzinie 12.00 polskiego czasu.

