Poprzeczka idzie w górę! Przed polskimi siatkarzami starcie z Holendrami

W dwóch pierwszych spotkaniach Biało-Czerwoni zmierzyli się kolejno z Rumunami i Katarczykami. Teraz poprzeczka pójdzie w górę. Następnymi przeciwnikami podopiecznych Nikoli Grbicia będą Holendrzy.

- Od tego meczu z Holandią zaczynają się mistrzostwa z wysokiego "C". Będziemy grali przeciwko zespołom, które siatkówce już dużo osiągnęły albo chcą dużo osiągnąć. Wydaje mi się, że ten mecz z Holandią będzie fajnym przetarciem przed fazą pucharową. I my, i Holandia mamy pewny awans. To będzie dobre sprawdzenie się - mówił Komenda.

Rozgrywający zwrócił również uwagę na zaskoczenia w turnieju. Przypomnijmy, że na etapie fazy grupowej udział w mistrzostwach zakończą Japończycy.

- W grupie, z którą łączymy się jest sporo niespodzianek. Japonia nie wyszła z grupy. Wiemy, że spotkamy się w 1/8 z Turcją albo z Kanadą. Może nie są to zespoły ze światowego topu, ale chcą tam dołączyć i pokazują to. Rozwijają się i grają naprawdę dobrą siatkówkę. Musimy być w stu procentach skoncentrowani i w dobrej dyspozycji - zaznaczył.

Transmisja meczu Polska – Holandia w środę 17 września o godzinie 11.50 w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 od godziny 11.00.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport