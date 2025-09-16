Poprzeczka idzie w górę! Przed polskimi siatkarzami starcie z Holendrami

Siatkówka

- Dwa zwycięstwa po 3:0 - plan wykonany. Mamy trochę problemów zdrowotnych. Nie są duże, bardziej przeziębienia czy delikatne dolegliwości. Może lepiej, że spotkało nas to na początku, a nie w późniejszych fazach - powiedział rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski Marcin Komenda.

Poprzeczka idzie w górę! Przed polskimi siatkarzami starcie z Holendrami
Fot. Volleyball World
Marcin Komenda (w środku) zapowiedział, że w kolejnych meczach Biało-Czerwonych czekają trudniejsze wyzwania.

W dwóch pierwszych spotkaniach Biało-Czerwoni zmierzyli się kolejno z Rumunami i Katarczykami. Teraz poprzeczka pójdzie w górę. Następnymi przeciwnikami podopiecznych Nikoli Grbicia będą Holendrzy. 

 

- Od tego meczu z Holandią zaczynają się mistrzostwa z wysokiego "C". Będziemy grali przeciwko zespołom, które siatkówce już dużo osiągnęły albo chcą dużo osiągnąć. Wydaje mi się, że ten mecz z Holandią będzie fajnym przetarciem przed fazą pucharową. I my, i Holandia mamy pewny awans. To będzie dobre sprawdzenie się - mówił Komenda. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski mistrz świata zostanie ojcem! "Piękny prezent na 10. rocznicę" 

 

Rozgrywający zwrócił również uwagę na zaskoczenia w turnieju. Przypomnijmy, że na etapie fazy grupowej udział w mistrzostwach zakończą Japończycy. 

 

- W grupie, z którą łączymy się jest sporo niespodzianek. Japonia nie wyszła z grupy. Wiemy, że spotkamy się w 1/8 z Turcją albo z Kanadą. Może nie są to zespoły ze światowego topu, ale chcą tam dołączyć i pokazują to. Rozwijają się i grają naprawdę dobrą siatkówkę. Musimy być w stu procentach skoncentrowani i w dobrej dyspozycji - zaznaczył. 

 

Transmisja meczu Polska – Holandia w środę 17 września o godzinie 11.50 w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 od godziny 11.00.

 

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo. 

 

mtu, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MARCIN KOMENDAMISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Francja - Finlandia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 