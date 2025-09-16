Porażka polskiego zapaśnika w walce o medal mistrzostw świata

Nie powiodło się reprezentantkom Polski, które we wtorek rozpoczęły zmagania. Magdalena Głodek-Liszewska (KS Bloczek Team Pelplin) przegrała w kategorii 57 kg z Białorusinką Iryną Kuraczkiną 2:10 występującą pod flagą Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej, zaś w kat. 65 kg Natalia Kubaty (ZKS Slavia Ruda Śląska) uległa Meksykance Alexis Lauren Gomez 2:6. Zawodniczki, które wygrały z Polkami, poniosły później porażki.

Biało-Czerwoni zdobyli dotychczas w Zagrzebiu jeden medal. W najcięższej kategorii wagowej 125 kg brąz wywalczył Robert Baran (Ceramik Krotoszyn).

PAP