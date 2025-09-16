Potęgi pod ścianą na MŚ siatkarzy. Za nami wiele niespodzianek
We wtorkowych meczach mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach porażek doznali mistrzowie olimpijscy Francuzi oraz broniący tytułu Włosi. „Trójkolorowi” przegrali z Finami 2:3, a zespół Italii również po tie-breaku uległ Belgii.
Włochy - Belgia. Skrót meczu
Francja - Finlandia. Skrót meczu
Serbia - Chiny. Skrót meczu
Filipiny - Egipt. Skrót meczu
Iran - Tunezja. Skrót meczu
Ukraina - Algieria. Skrót meczu
Argentyna - Korea. Skrót meczu
Brazylia - Czechy. Skrót meczu
Porażka Francuzów mocno skomplikowała sytuację w grupie C, gdyż mają oni teraz cztery punkty, ale na zakończenie czeka ich mecz z prowadzącą w tabeli Argentyną - pięć punktów. Finlandia ma trzy „oczka” i zagra jeszcze z najsłabszą w grupie Koreą Płd., która już straciła szanse na awans do fazy pucharowej.
Z kolei Włosi w ostatniej kolejce zmierzą się z Ukrainą i muszą wygrać, aby wystąpić w 1/8 finału. Belgowie, prowadzeni przez włoskiego trenera Emanuele Zaniniego, są już w najlepszej „16” mistrzostw.
Obie grupy „krzyżują się” w 1/8 finału, więc w zależności od końcowych rozstrzygnięć może się zdarzyć, że siatkarskie potęgi - Francja i Włochy - trafią na siebie już w pierwszej rundzie pucharowej.
Historyczne, pierwsze zwycięstwo w imprezie tej rangi odnieśli Filipińczycy. Gospodarze turnieju pokonali Egipt 3:1, a po wygranej Iranu z Tunezją również 3:1 wszystkie zespoły w grupie A mają po trzy punkty i o układzie tabeli oraz awansie do 1/8 finału rozstrzygnie ostatnia seria spotkań.
W pierwszej fazie mistrzostw 32 drużyny rozlosowano do ośmiu grup po cztery. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup.
Wyniki wtorkowych meczów MŚ siatkarzy:
grupa A
Iran - Tunezja 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:16)
Filipiny - Egipt 3:1 (29:27, 23:25, 25:21, 25:21)
Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, sety, punkty)
1. Tunezja 2 1 1 4-3 3
2. Iran 2 1 1 4-4 3
3. Egipt 2 1 1 4-4 3
4. Filipiny 2 1 1 3-4 3
grupa C
Argentyna - Korea Płd. 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:18)
Francja - Finlandia 2:3 (19:25, 25:18, 27:29, 25:21, 9:15)
1. Argentyna 2 2 0 6-3 5
2. Francja 2 1 1 5-3 4
3. Finlandia 2 1 1 5-5 3
4. Korea Płd. 2 0 2 1-6 0
grupa F
Ukraina - Algieria 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)
Włochy - Belgia 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15)
1. Belgia 2 2 0 6-2 5 - awans
2. Włochy 2 1 1 5-3 4
3. Ukraina 2 1 1 3-3 3
4. Algieria 2 0 2 0-6 0
grupa H
Brazylia - Czechy 3:0 (25:11, 25:22, 25:18)
Serbia - Chiny 3:0 (25:18, 25:19, 29:27)
1. Brazylia 2 2 0 6-1 6
2. Serbia 2 1 1 3-3 3
3. Czechy 2 1 1 3-3 3
4. Chiny 2 0 2 1-6 0
Tabele grup, które we wtorek nie grały:
Grupa B
1. Polska 2 2 0 6-0 6 - awans 2. Holandia 2 2 0 6-1 6 - awans 3. Katar 2 0 2 1-6 0 4. Rumunia 2 0 2 0-6 0 Grupa D 1. USA 2 2 0 6-0 6 - awans 2. Kuba 2 1 1 4-3 3 3. Portugalia 2 1 1 3-4 3 4. Kolumbia 2 0 2 0-6 0 Grupa E 1. Bułgaria 2 2 0 6-2 5 - awans 2. Słowenia 2 1 1 5-3 4 3. Niemcy 2 1 1 3-3 3 4. Chile 2 0 2 0-6 0 Grupa G
1. Turcja 2 2 0 6-1 6 - awans 2. Kanada 2 2 0 6-1 6 - awans 3. Libia 2 0 2 2-6 0 4. Japonia 2 0 2 0-6 0