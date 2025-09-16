Semeniuk mocno o kibicach: Nie potrafią ani cieszyć się po wygranych, ani przyjmować porażek

Podopieczni trenera Raula Lozano w meczu z ekipą z północy Afryki zaprezentowała się znakomicie, wygrywając poszczególne partie do 17, 12 i 11. Środkowy PGE Projektu Warszawa przyznał jednak w rozmowie z ukraińskim "Sportem", że w kraju jest dość liczne grono ludzi, którzy niezależnie od wyniku wieszają psy na drużynie narodowej.

- Mam nadzieję, że zadowoliliśmy wszystkich fanów, kochających siatkówkę. Zwycięstwo 3:0 w tym meczu było bardzo ważne. A co sądzę o reakcjach w mediach społecznościowych? To prowokacyjne pytanie i długo mógłbym o tym mówić. Myślicie, że po tej wygranej nie będzie krytycznych wpisów? Są i zawsze będą. Po prostu są u nas ludzie, którzy nie potrafią kibicować. Nie umieją ani cieszyć się po wygranych, ani przyjmować porażek. To jest sport, a my jesteśmy tylko ludźmi. Czasami nie radzimy sobie dobrze na boisku, dokładnie tak samo, jak ci ludzie nie zawsze dobrze radzą sobie w pracy. Trzeba umieć konstruktywnie krytykować i potrafić dostrzegać pewne sytuacje w szerszym kontekście. Nikt z nas na pewno się nie poddaje - powiedział Jurij Semeniuk.

Po dwóch meczach fazy grupowej mistrzostw świata Ukraina ma na koncie trzy punkty. Jej szanse na awans nie są jednak zbyt wysokie, gdyż w ostatniej kolejce "Niebiesko-Żółci" zmierzą się z Włochami, a Belgowie z najsłabszą w grupie F Algierią.