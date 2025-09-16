Siatkarski mistrz świata zostanie ojcem! "Piękny prezent na 10. rocznicę"

David Schweiner, mistrz świata (w parze z Ondrejem Perusicem) w siatkówce plażowej z 2023 roku, zostanie ojcem! Czeski sportowiec podzielił się z kibicami radosną nowiną za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Fot. PAP
David Schweiner pochwalił się, że po raz pierwszy zostanie ojcem

Szczęście 31-latka jest tym większe, że będzie to jego pierwsze dziecko! Dotychczas siatkarz, który nie ukrywał, że dość długo starał się o potomka, żył ze swoją żoną Nicole Dostalovą i golden retrieverem wabiącym się Wafel.

 

"W przyszłym roku będzie nas czwórka. Do naszego futrzastego dziecka dołączy normalny maluch. Trochę to trwało, ale dostałem piękny prezent na 10. rocznicę naszego związku" - napisał Schweiner w mediach społecznościowych.

 

Pochodzący z Pragi sportowiec jest jednym z najbardziej utytułowanych czeskich siatkarzy plażowych w historii. Na koncie ma - poza wspomnianym już mistrzostwem świata z 2023 roku - również wicemistrzostwo Europy z 2022 roku oraz trzy tytuły mistrza kraju. W 2023 roku zajął również (wraz z Ondrejem Perusicem) drugie miejsce w plebiscycie na Sportowca Roku w Czechach. Plażowy duet przegrał wówczas jedynie z triumfatorką Wimbledonu, Marketą Vondrousovą.

 

