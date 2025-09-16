Skoczył tyle jako jedyny! Oto złoty medalista MŚ w skoku wzwyż
Nowozelandczyk Hamish Kerr zdobył złoty medal w skoku wzwyż podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Drugie miejsce zajął Koreańczyk Sanghyeok Woo, a trzeci był Czech Jan Stefela. Mateusz Kołodziejski odpadł w eliminacjach.
Kerr jako jedyny zaliczył wysokość 2,36 i tym samym uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie. Woo przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na 2,34, lecz później nie uporał się z 2,38. Stefela uzyskał wynik 2,31.
Nowozelandzki skoczek wzwyż pierwszy raz wygrał mistrzostwa świata na stadionie. W zeszłym roku Kerr triumfował w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a w 2022 roku w Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Birmingham. Zdobył też złoty, srebrny i brązowy medal halowych mistrzostw świata.