Skoczył tyle jako jedyny! Oto złoty medalista MŚ w skoku wzwyż

Nowozelandczyk Hamish Kerr zdobył złoty medal w skoku wzwyż podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Drugie miejsce zajął Koreańczyk Sanghyeok Woo, a trzeci był Czech Jan Stefela. Mateusz Kołodziejski odpadł w eliminacjach.

fot. PAP

Kerr jako jedyny zaliczył wysokość 2,36 i tym samym uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie. Woo przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na 2,34, lecz później nie uporał się z 2,38. Stefela uzyskał wynik 2,31.

 

Nowozelandzki skoczek wzwyż pierwszy raz wygrał mistrzostwa świata na stadionie. W zeszłym roku Kerr triumfował w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a w 2022 roku w Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Birmingham. Zdobył też złoty, srebrny i brązowy medal halowych mistrzostw świata.

PAP
