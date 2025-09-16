Świetny wynik Polki na MŚ! Poprawiła rekord życiowy

Wygrała Kenijka Faith Kipyegon. Srebrny medal zdobyła jej rodaczka Dorcus Ewoi, a brąz wywalczyła Australijka Jessica Hull.

Kipyegon zdobyła siódmy medal medal MŚ, w tym piąty złoty. Dwa lata temu w Budapeszcie zanotowała dublet, gdyż wygrała także bieg na 5000 m.

Utytułowana Kenijka trzeci raz z rzędu została mistrzynią świata w biegu na 1500 m. W Tokio triumfowała czasem 3.52,15.

Druga Ewoi uzyskała wynik 3.54,92, a trzecia Hull - 3.55,16. 24-letnia Kazimierska poprawiła rekord życiowy na 3.57,95.

PAP