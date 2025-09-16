Świetny wynik Polki na MŚ! Poprawiła rekord życiowy

Inne

Klaudia Kazimierska zajęła siódme miejsce w finałowym biegu na 1500 m i była najlepszą Europejką podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio.

Świetny wynik Polki na MŚ! Poprawiła rekord życiowy
fot: PAP
Klaudia Kazimierska

Wygrała Kenijka Faith Kipyegon. Srebrny medal zdobyła jej rodaczka Dorcus Ewoi, a brąz wywalczyła Australijka Jessica Hull.

 

Kipyegon zdobyła siódmy medal medal MŚ, w tym piąty złoty. Dwa lata temu w Budapeszcie zanotowała dublet, gdyż wygrała także bieg na 5000 m.

 

ZOBACZ TAKŻE: Broniący tytułu mistrz świata bez formy. Odpadł w półfinale

 

Utytułowana Kenijka trzeci raz z rzędu została mistrzynią świata w biegu na 1500 m. W Tokio triumfowała czasem 3.52,15.

 

Druga Ewoi uzyskała wynik 3.54,92, a trzecia Hull - 3.55,16. 24-letnia Kazimierska poprawiła rekord życiowy na 3.57,95.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BIEG NA 1500 METRÓWINNEKLAUDIA KAZIMIERSKALEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA ŚWIATA W TOKIOLEKKOATLETYKAMŚ 2025 W TOKIO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Bukowiecka: Jeśli nie wydarzy się coś dziwnego, o medal będzie ciężko
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 