Świetny wynik Polki na MŚ! Poprawiła rekord życiowy
Klaudia Kazimierska zajęła siódme miejsce w finałowym biegu na 1500 m i była najlepszą Europejką podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio.
Klaudia Kazimierska
Wygrała Kenijka Faith Kipyegon. Srebrny medal zdobyła jej rodaczka Dorcus Ewoi, a brąz wywalczyła Australijka Jessica Hull.
Kipyegon zdobyła siódmy medal medal MŚ, w tym piąty złoty. Dwa lata temu w Budapeszcie zanotowała dublet, gdyż wygrała także bieg na 5000 m.
Utytułowana Kenijka trzeci raz z rzędu została mistrzynią świata w biegu na 1500 m. W Tokio triumfowała czasem 3.52,15.
Druga Ewoi uzyskała wynik 3.54,92, a trzecia Hull - 3.55,16. 24-letnia Kazimierska poprawiła rekord życiowy na 3.57,95.
