To będzie ostatni wyścig etapowy Rafała Majki. Jest potwierdzenie ze strony zespołu

„Rafał Majka, który wkrótce przejdzie na emeryturę, będzie miał okazję pożegnać się z wyścigami etapowymi w wielkim stylu” - napisano na stronie internetowej zespołu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

36-letni kolarz ogłosił decyzję o pożegnaniu się z wyczynowym sportem 3 sierpnia we Wrocławiu, dzień przed startem Tour de Pologne. Jego największe sukcesy w karierze to dwa zwycięstwa w klasyfikacji górskiej Tour de France i na trzech etapach w tym wyścigu, dwa wygrane odcinki we Vuelta a Espana, brązowy medal olimpijski z Rio de Janeiro oraz triumf w Tour de Pologne 2014.

Majka ma jeszcze wystartować 11 października w „monumencie” Il Lombardia.

PAP