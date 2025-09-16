To koniec! Klub z PKO BP Ekstraklasy rozstał się z trenerem

„Kilka minut temu poinformowałem Roberta, że dłużej nie będzie głównym trenerem Pogoni. W imieniu klubu chciciałbym podziękować mu za jego wysiłek i życzyć wszystkiego najlepszego w dalszych przedsięwzięciach” - napisał na platformie X około godz. 18 Alex Haditaghi.

Dalej właściciel klubu ze Szczecina przekazał, że trener „otrzymał zawodników i wsparcie, by osiągnąć sukces” i wyraził swoje niezadowolenie z gry i wyników drużyny.

„Wykazaliśmy się ogromną cierpliwością i zapewniliśmy mu wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby odniósł sukces, ale niestety nasze obecne wyniki i pozycja nie odzwierciedlają talentu tej drużyny, ani ambitnej wizji, jaką mamy dla klubu” - napisał Haditaghi.

Jak dodał, celem Pogoni ma być walka o mistrzostwo.

Kolendowicz pierwszym trenerem „Portowców” został 13 miesięcy temu - 15 sierpnia 2024 roku. Wcześniej asystował na ławce Koscie Runjaicowi i Jensowi Gustafssonowi. Pod kierownictwem 44-leetniego szkoleniowca Pogoń awansowała do finału Pucharu Polski, który przegrała z Legią Warszawa 3:4, i zajęła czwarte miejsce na koniec sezonu 2024/25 PKO Ekstraklasy.

Po objęciu sterów klubu kanadyjski biznesmen Haditaghi zapewniał, że Kolendowicz ma pełne wsparcie zarówno jego, jak i dyrektora wykonawczego Pogoni Tana Keslera.

W trwającym sezonie Pogoń, z której niedawno odszedł król strzelców poprzednich rozgrywek Efthymis Koulouris, w ośmiu spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa, raz zremisowała i doznała czterech porażek. Zdobytych 10 punktów obecnie wystarcza do zajmowania dziewiątej pozycji w tabeli.

PAP