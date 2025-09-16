Trener Holendrów przemówił. Oto, co powiedział przed meczem z Polską

Holendrzy, podobnie jak Polacy, pokonali Rumunów oraz Katarczyków i mogą cieszyć się z awansu do fazy pucharowej. Zanim to nastąpi, dojdzie jeszcze do konfrontacji "Pomarańczowych" z Biało-Czerwonymi.

- Polska to fantastyczna drużyna, pełna gwiazd. Nie możemy jednak tak na nią patrzeć, bo porazi nas klasa i jakość rywala. Musimy myśleć o sobie. Nasza drużyna potrzebuje meczów z klasowymi rywalami, aby się rozwijać. Polska to najlepszy zespół i podejdziemy do tego spotkania bez presji - zaznaczył Banks w rozmowie ze "Strefą Siatkówki".

ZOBACZ TAKŻE: Okiem Diabła. Polacy zgodnie z planem, ale niespodzianek nie brakuje

We wcześniejszych spotkaniach Polacy bez większych problemów pokonali Rumunów oraz Katarczyków, chociaż przeciwnicy momentami próbowali nawiązać walkę z wicemistrzami olimpijskimi oraz świata.

- Myślę, że Rumunia grała świetnie. Ale szczerze mówiąc, wiele drużyn gra świetnie przeciwko Polsce, bo nie mają nic do stracenia. Dlatego początki tak wyglądają, a potem drużyna Nikoli Grbicia przejmuje kontrolę. Siła Polski to jakość. Myślę, że reprezentacja Polsko mogłaby wybrać kolejnych 14 zawodników i mieć jeszcze jedną świetną drużynę – oto jak wielu dobrych siatkarzy jest w PlusLidze. Są tacy, o których większość nie słyszała, a są niesamowici - przyznał Brytyjczyk.

Banks jest doskonale znany w naszym kraju, ponieważ przez chwilę był trenerem PGE Skry Bełchatów w sezonie 2022/2023. Niestety, nie był to udany okres dla 50-latka.

- Mój czas w Polsce był trudny, ale siatkówka stoi na wysokim poziomie i ludzie są świetni. To był bardzo trudny czas dla klubu i dla mnie. Nie wszystko poszło dobrze, a powodów było kilka. Dobrze było zobaczyć, że klub stał się stabilny po ostatnich latach i może jest trochę bardziej konkurencyjny. Nie mam zbyt dobrych wspomnień z moich czasów w Bełchatowie, ale mam bardzo dobre wspomnienia o zawodnikach i kibicach w Polsce. Są niesamowici, rozumieją grę i to jest niesamowite. To był dla mnie trudny czas, ale patrzę na to jak na doświadczenie - skwitował.

Mecz Polska - Holandia we środę 17 września. Więcej o tym piszemy TUTAJ.

Polsat Sport