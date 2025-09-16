W 3. odcinku „Ninja vs Ninja” czas na jeszcze większe przyspieszenie. Co wydarzy się na torze?

Z każdego odcinka eliminacyjnego do półfinału przejdzie siedmioro zawodników. Jeden z nich w wyniku dogrywki lucky loser, czyli najlepszy z przegranych.

W tej chwili jest już czternastka z dwóch poprzednich odcinków, przy czym dwóch wywalczyło na power tower złoty bilet, uprawniający ich do bezpośredniego wejścia do finału. Są to Samuel Folsom z USA i Ole Janek z Niemiec.



Czy w tym odcinku dołączy do finału reprezentant Polski?

Jedną z najlepszych naszych zawodniczek jest Kasia Jonaczyk, która już 9 raz wystartuje na torze w Gliwicach. Kasia jest najbardziej utytułowaną kobietą Ninja, jedyną, która wystartowała na power tower i czterokrotną zdobywczynią tytułu Las Woman Standing.

Wśród kozaków znajdzie się również Witalij Orichowski, obecny w niemal wszystkich edycjach. Ostatnią opuścił tylko dlatego, że odbierał poród swojego synka, a teraz wraca z podwójną motywacją.

Zobaczymy także jednego z ulubieńców publiczności - Pszczółkę”, Łukasza Józefiaka, który stanie na torze 10 raz i jak zwykle będzie w stroju pszczółki. Jak daleko doleci tym razem?

Ogromne emocje komentować będą najwięksi wyjadacze toru – Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski.

„Ninja vs Ninja” we wtorki od 2.09 o godz. 20.30 w Polsacie.

KN, Informacja prasowa