Włoszki w półfinale Billie Jean King Cup

Sukces Italii przypieczętowała jej liderka, ósma w światowym rankingu Jasmine Paolini, która pokonała Xinyu Wang 4:6, 7:6 (7-4), 6:4. W decydującej partii Chinka prowadziła już 4:3 z przełamaniem, ale Włoszka odrobiła straty i przechyliła szalę na swoją stronę.

ZOBACZ TAKŻE: Finały Billie Jean King Cup 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Wcześniej Elisabetta Cocciaretto wygrała z Yue Yuan 4:6, 7:5, 7:5, przegrywając w drugiej partii 2:5 oraz 0:4 w trzeciej. Oba spotkania trwały po niemal trzy godziny.

Włoszki w półfinale trafią na zwycięzcę środowego ćwierćfinału między Ukrainą, która awansowała do turnieju finałowego kosztem Polski, a Hiszpanią, która pięć razy triumfowała w BJKC, a wcześniej Fed Cup.

W czwartek odbędą się dwa kolejne spotkania ćwierćfinałowe, które wyłonią drugą parę półfinałową: Japonia powalczy z Wielką Brytanią, a Stany Zjednoczone z Kazachstanem.

Impreza w Shenzen, gdzie tenisistki walczą o BJKC po raz pierwszy, potrwa do niedzieli. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

PAP