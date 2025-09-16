Nominalnie rywalką Cirstei miała być plasująca się na 256. lokacie w rankingu WTA Chinka Lin Zhu, jednak wycofała się ona z rywalizacji. Ostatecznie przeciwniczką 66. w zestawieniu Rumunki będzie 79. na światowych listach Rosjanka Zacharowa.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek szykuje się do startu, a tu WTA ogłasza. Zmian nie będzie

Dla 23-letniej Zacharowej rezygnacja Chinki okazała się szansą na drugi oddech, bowiem przegrała w kwalifikacjach do turnieju w Seulu z Ellą Seidel z Niemiec (6:3, 3:6, 3:6). Z kolei Cirstea po raz ostatni zaprezentowała się na US Open, odpadając w II rundzie kosztem Karoliny Muchovej, po niezwykle zaciętym spotkaniu (6:7, 7:6, 4:6).

Obie zawodniczki spotkały się na korcie w sierpniu tego roku w półfinale turnieju WTA w Cleveland. Wówczas lepsza okazała się Rumunka, triumfując 6:1, 7:5.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek liderką rankingu WTA jeszcze w tym roku? Zagraniczne media mówią o zwrocie akcji

Zwyciężczyni tej pary zagra w II rundzie z rozstawioną z "jedynką" Igą Świątek.

Relacja i wynik na żywo meczu Anastazja Zacharowa - Sorana Cirstea, we wtorek, nie przed godziną 12:45 polskiego czasu na Polsatsport.pl.

Polsat Sport