Wygrał Eurobasket. Teraz czeka go operacja
Trener reprezentacji Niemiec w koszykówce Alex Mumbru wrócił do rodzimej Hiszpanii, gdzie przejdzie operację. Szkoleniowiec w trakcie zakończonych w niedzielę mistrzostw Europy, które jego podopieczni wygrali, zmagał się z zapaleniem trzustki, spowodowanym kamicą żółciową.
Mumbru jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw trafił do szpitala w fińskim Tampere i drużynę przejął jego asystent Alan Ibrahimagic. 46-letni szkoleniowiec wrócił do pracy na mecz 1/8 finału z Portugalią, ale później znów prowadzenie zespołu oddał Ibrahimagicowi.
ZOBACZ TAKŻE: Reprezentanci Polski w czołówce Eurobasketu. Tylko spójrz!
Mumbru był obecny na ławce podczas wygranego finału z Turcją 88:83, ale nie wziął udziału w ceremonii i nie wrócił z zespołem do Niemiec na świętowanie. Pracę z reprezentacją ma wznowić w listopadzie, kiedy rozpoczną się eliminacje koszykarskiego mundialu.
Koszykarze Niemiec, aktualni mistrzowie świata, po raz drugi zdobyli złoty medal mistrzostw Europy; poprzednio w 1993 roku.Przejdź na Polsatsport.pl