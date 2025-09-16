Wygrał Eurobasket. Teraz czeka go operacja

Mumbru jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw trafił do szpitala w fińskim Tampere i drużynę przejął jego asystent Alan Ibrahimagic. 46-letni szkoleniowiec wrócił do pracy na mecz 1/8 finału z Portugalią, ale później znów prowadzenie zespołu oddał Ibrahimagicowi.

Mumbru był obecny na ławce podczas wygranego finału z Turcją 88:83, ale nie wziął udziału w ceremonii i nie wrócił z zespołem do Niemiec na świętowanie. Pracę z reprezentacją ma wznowić w listopadzie, kiedy rozpoczną się eliminacje koszykarskiego mundialu.

Koszykarze Niemiec, aktualni mistrzowie świata, po raz drugi zdobyli złoty medal mistrzostw Europy; poprzednio w 1993 roku.

MR, PAP