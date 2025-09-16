Wygrał Eurobasket. Teraz czeka go operacja

Koszykówka

Trener reprezentacji Niemiec w koszykówce Alex Mumbru wrócił do rodzimej Hiszpanii, gdzie przejdzie operację. Szkoleniowiec w trakcie zakończonych w niedzielę mistrzostw Europy, które jego podopieczni wygrali, zmagał się z zapaleniem trzustki, spowodowanym kamicą żółciową.

Wygrał Eurobasket. Teraz czeka go operacja
fot. PAP
Alex Mumbru

Mumbru jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw trafił do szpitala w fińskim Tampere i drużynę przejął jego asystent Alan Ibrahimagic. 46-letni szkoleniowiec wrócił do pracy na mecz 1/8 finału z Portugalią, ale później znów prowadzenie zespołu oddał Ibrahimagicowi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentanci Polski w czołówce Eurobasketu. Tylko spójrz!

 

Mumbru był obecny na ławce podczas wygranego finału z Turcją 88:83, ale nie wziął udziału w ceremonii i nie wrócił z zespołem do Niemiec na świętowanie. Pracę z reprezentacją ma wznowić w listopadzie, kiedy rozpoczną się eliminacje koszykarskiego mundialu.

 

Koszykarze Niemiec, aktualni mistrzowie świata, po raz drugi zdobyli złoty medal mistrzostw Europy; poprzednio w 1993 roku.

MR, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEX MUMBRUEUROBASKETEUROLIGA MĘŻCZYZNKOSZYKÓWKAREPREZENTACJA NIEMIEC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartłomiej Wołoszyn: Musimy wyciągnąć wnioski

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 