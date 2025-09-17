Alarm w reprezentacji Francji! Najpierw porażka, a teraz jeszcze to

Sytuacja reprezentacji Francji na mistrzostwach świata siatkarzy na Filipinach uległa znaczącej komplikacji. "Trójkolorowi" w swoim drugim meczu fazy grupowej sensacyjnie przegrali z Finlandią 2:3 i wciąż nie są pewni awansu do 1/8 finału. Do tego pojawiają się informacje o kontuzjach podstawowych zawodników.

fot. FIVB
Francja zagra z Argentyną o być albo nie być na MŚ

Mistrzowie olimpijscy na inaugurację turnieju zgodnie z planem pokonali bez straty seta Koreę Południową. Wydawało się, że to samo uczynią przeciwko znacznie niżej notowanej Finlandii. Tymczasem ekipa "Suomi" wyrasta na jedną z rewelacji rozgrywek, bo najpierw urwała punkt Argentynie, aby sensacyjnie pokonać "Trójkolorowych" po tie-breaku!

 

Taki wynik oznacza, że Francuzi znaleźli się pod ścianą, ponieważ w ostatniej serii gier zmierzą się z Argentyną i w razie braku wygranej 3:1 lub 3:0 mogą odpaść z mistrzostw już po fazie grupowej! Teraz to Finlandia znalazła się w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ czeka ją starcie z najsłabszą Koreą Południową i ma wielką szansę, aby uzyskać promocję do 1/8 finału kosztem któregoś z faworytów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w polskiej grupie MŚ siatkarzy! Historyczne zwycięstwo

 

W obozie francuskim mogą czuć niepokój tym bardziej, że kontuzjowani są Trevor Clevenot oraz Nicolas Le Goff. Obu zabrakło w starciu z Finami. Ten pierwszy narzeka na zapalenie stawu kolanowego, natomiast ten drugi doznał urazu mięśni brzucha. Zostali zastąpieni przez Quentina Jouffroya i Yacine'a Louatiego.

 

Istnieje spore ryzyko, że zarówno Clevenota, jak i Le Goffa zabraknie również w kadrze na kluczowy mecz z Argentyną. A to dodatkowe utrudnienie dla mistrzów olimpijskich. To spotkanie zostało zaplanowane na czwartek 18 września o godz. 12:00 czasu polskiego.

