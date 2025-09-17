Co za finisz! Znamy złotego medalistę MŚ na 1500 metrów
Portugalczyk Isaac Nader wygrał finałowy bieg na 1500 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Jake Wightman, a trzeci był Kenijczyk Reynold Cheruiyot. Filip Rak odpadł w eliminacjach.
Nader zaatakował na ostatniej prostej i triumfował czasem 3.34,10. Drugi Wightman był wolniejszy o 0,02 sekundy, a trzeci Reynold Cheruiyot o 0,15 s. Czwarte miejsce zajął wicemistrz olimpijski Timothy Cheruiyot z Kenii - 3.34,50.
W tym roku Nader zdobył brązowy medal halowych mistrzostw Europy w Apeldoornie, a dwa lata temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie wywalczył srebro Igrzysk Europejskich.