Co za finisz! Znamy złotego medalistę MŚ na 1500 metrów

Inne

Portugalczyk Isaac Nader wygrał finałowy bieg na 1500 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Jake Wightman, a trzeci był Kenijczyk Reynold Cheruiyot. Filip Rak odpadł w eliminacjach.

Co za finisz! Znamy złotego medalistę MŚ na 1500 metrów
fot. PAP

Nader zaatakował na ostatniej prostej i triumfował czasem 3.34,10. Drugi Wightman był wolniejszy o 0,02 sekundy, a trzeci Reynold Cheruiyot o 0,15 s. Czwarte miejsce zajął wicemistrz olimpijski Timothy Cheruiyot z Kenii - 3.34,50.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ogromna kwota! Tyle tak naprawdę zarobił Duplantis za ostatni rekord świata

 

W tym roku Nader zdobył brązowy medal halowych mistrzostw Europy w Apeldoornie, a dwa lata temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie wywalczył srebro Igrzysk Europejskich.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNELEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marian Kmita: Zależy nam na polskim sporcie, a szermierka otwiera nowe drzwi zainteresowania Polsatu Sport
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 