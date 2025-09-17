Czas na kolejne wyzwania! Oto droga polskich siatkarzy do strefy medalowej MŚ

W ostatnim spotkaniu grupowym Polacy rywalizowali z Holendrami. Starcie nie należało do najłatwiejszych. "Oranje" dość niespodziewanie okazali się lepsi w pierwszym secie. Później jednak Biało-Czerwoni wrócili na właściwe tory i wygrali trzy kolejne partie. Tym samym z trzema zwycięstwami awansowali do kolejnego etapu rozgrywanego na Filipinach turnieju.

Tam czekają reprezentanci Kanady. Siatkarze trenera Grbicia będą faworytami starcia, lecz zespołu z Ameryki Północnej nie mogą lekceważyć. Wystarczy przypomnieć, że Kanadyjczycy w tym turnieju w trzech setach uporali się z Japończykami. Rywalizację o pierwsze miejsce w grupie przegrali jednak z Turkami.

Jeżeli Biało-Czerwoni spełnią pokładane w nich nadzieje i pokonają Kanadę, w kolejnej rundzie czekał na nich będzie wygrany starcia Turcja - Holandia. To oznacza, że Polacy mogą ponownie zmierzyć się z Holendrami, którzy w grupie napsuli im sporo krwi. W innym wypadku przyjdzie im rywalizować z reprezentacją Turcji, która ze swojej grupy awansowała z kompletem zwycięstw i identycznym bilansem setów, co reprezentacja Polski.

Mecz Polska - Kanada zostanie rozegrany 20 września o godzinie 14:00. Ćwierćfinały odbędą się w dniach 24-25 września.

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski będą również transmitowane w Polsacie.

mtu, Polsat Sport