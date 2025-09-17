Podczas wydarzenia dojdzie do kilku starć polsko-wenezuelskich. W main evencie Nikodem Jeżewski skrzyżuje rękawice z Rosmenem Brito. Z kolei w co-main evencie Kajetan Kalinowski stoczy bój z Yeisonem Gonzalezem.

Ponadto na gali swoje walki stoczą m.in. Mateusz Polski, Filip Wąchała czy Łukasz Puczyński. Łącznie w karcie znalazło się sześć pojedynków bokserskich.

Estimet Rocky Boxing Night XXII. Karta walk. Kto walczy na gali?

Transmisja gali Estimet Rocky Boxing Night XXII w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (19:00) oraz w Super Polsacie od 20:00.

Karta walk:

Nikodem Jeżewski (24-2-1) - Rosmen Brito (13-2)

Kajetan Kalinowski (10-1) - Yeison Gonzalez (21-14)

Mateusz Polski (9-1) - Joniker Tovar (22-5-1)

Filip Wąchała (3-0) - Nikita Chorni (2-0)

Łukasz Puczyński (5-1-1) - Jose Yeguez (8-5)

Vitali Burlak (0-0) - Michał Kuźniak (0-0-1)