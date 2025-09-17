Fornal pod wrażeniem! "To podniesie poziom naszego sportu"

W środę reprezentacja Polski rozegrała swój ostatni mecz grupowy podczas mistrzostw świata 2025. Biało-Czerwoni pokonali Holandię 3:1. Wcześniej siatkarze Nikoli Grbicia bez straty seta wygrali z Rumunią i Katarem.

- Mi trochę lepiej się zagrywało niż w meczu z Rumunią, ale wydaje mi się, że cały czas w polu serwisowym mamy rezerwy. Mam nadzieję i jestem przekonany, że z dnia na dzień będzie to wyglądało coraz lepiej - powiedział Fornal po środowym spotkaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Semeniuk przemówił po wygranej z Holandią. Zwrócił się też do kibiców

Spotkanie z Holandią nie zaczęło się najlepiej dla Polaków. Pierwszego seta Biało-Czerwoni przegrali do 22. Kolejna partia również była wyrównana, ale tym razem to zawodnicy prowadzeni przez Grbicia triumfowali. Kolejne dwa sety również padły ich łupem.

- Jesteśmy drużyną i to jest najważniejsze. Musimy sobie pomagać, bo każdy ma słabsze i lepsze momenty na boisku. Marcin Komenda ma na sobie duży ciężar i presję, bo wszyscy od niego oczekują i wymagają. Na razie należą mu się brawa za to jak się prezentuje. Złoto Ligi Narodów, wszystkie mecze mistrzostw świata wygrane, więc trzeba mu bić brawa, a on nie musi nikogo przepraszać - dodał Fornal.

Podczas tegorocznych mistrzostw doszło do kilku dużych niespodzianek. Finlandia wygrała z Francją, Belgia z Włochami, a Filipiny z Egiptem.

- Wydaje mi się, że te mistrzostwa świata pokazały, że nie ma kilku czołowych drużyn i długo, długo nic, tylko gdzieś te drużyny europejskie starają się z tym topem powalczyć. To widać w meczach. Finowie z Francją czy Belgowie, chociaż akurat tam jest kawał nazwisk w tej drużynie i potrafią sprzedać pstryczek w nos Włochom. Każdy tu przyjechał walczyć. Mówiło się, że Holandia bez Nimira to będzie katastrofa, a chłopaki walczą, bardzo dobrze zagrywają i bronią. Brawa dla nich, dla tych niżej notowanych drużyn, że grają z tymi teoretycznie lepszymi zespołami i dają z siebie maksa, bo to podniesie poziom naszego sportu - zakończył przyjmujący reprezentacji.

W 1/8 finału Polska zagra z Kanadą. Spotkanie odbędzie się w sobotę.

IM, Polsat Sport