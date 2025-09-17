Historyczny awans Ukrainek! Powalczą o finał Billie Jean King Cup

Sukces Ukrainy przypieczętowała jej rakieta numer jeden - Elina Switolina, która pokonała liderkę rywalek - Paolę Badosę 5:7, 6:2, 7:5.

W decydującej partii Switolina prowadziła już 4:1, ale Hiszpanka odrobiła stratę, a przy stanie 5:5 miała nawet break pointa, a 13. zawodniczka światowego rankingu wyszła z opresji. Po chwili dzięki przełamaniu zwyciężyła w meczu i zapewniła triumf swojej drużynie.

Wcześniej Marta Kostiuk wygrała z Jessicą Bouzas Maneiro 7:6 (7-3), 6:2.

W półfinale rywalem Ukrainek, który do turnieju finałowego zakwalifikowały się kosztem Polek, wygrywając turniej eliminacyjny w Radomiu, będzie ekipa Italii. Najlepsze przed rokiem Włoszki we wtorek wygrały z Chinkami 2:0.

W czwartek odbędą się dwa kolejne spotkania ćwierćfinałowe, które wyłonią drugą parę półfinałową: Japonia powalczy z Wielką Brytanią, a Stany Zjednoczone z Kazachstanem.

Impreza w Shenzen, gdzie tenisistki walczą o BJKC po raz pierwszy, potrwa do niedzieli.

Wyniki ćwierćfinałów:

16 września, wtorek



Włochy - Chiny 2:0

17 września, środa



Ukraina - Hiszpania 2:0

