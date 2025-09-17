Ważne rozstrzygnięcie w MŚ! Kto rywalem polskich siatkarzy w 1/8 finału?

Spotkanie lepiej rozpoczęli siatkarze z Turcji (2:6, 6:10), a Kanadyjczycy odrobili straty w jednym ustawieniu, gdy trzy asy serwisowe posłał Sharone Vernon-Evans (13:12). Reprezentacja Turcji miała jednak w tym secie wyraźną przewagę w ofensywie, popełniała mniej błędów i pewnie wygrała. W końcówce odbudowała przewagę (18:22), a Adis Lagumdzija skutecznym atakiem ustalił wynik na (21:25).

W drugiej odsłonie Turcy nie zwalniali tempa. Wykorzystali słabszą dyspozycję rywali i na początku wypracowali sobie kilka oczek zaliczki (4:8), którą w dalszej części seta powiększali (6:12, 9:18). W końcówce grając punkt za punkt spokojnie zmierzali po wygraną. Przypieczętował ją Ramazan Mandiraci atakiem z przechodzącej piłki (16:25).

Turcja nadal grała skutecznie, miała dobrze zorganizowaną obronę i przeważała w trzecim secie. Poszła seria pięciu wygranych akcji (5:10), po której tureccy siatkarze długo utrzymywali punktowy dystans. W końcówce ekipa spod znaku Klonowego Liścia zerwała się do walki i po dwóch asach Nicholas Hoaga wyrównała (21:21). Hoag wywalczył też piłkę setową dla Kanady (24:23), Turcy doprowadzili jednak do gry na przewagi. W ostatniej akcji meczu, przy ataku Ramazana Mandiraciego, rywale popełnili błąd dotknięcia antenki, co przesądziło o zwycięstwie Turcji (25:27).

Najwięcej punktów: Fynnian McCarthy (8), Sharone Vernon-Evans (8), Nicholas Hoag (8) – Kanada; Adis Lagumdzija (15), Ramazan Mandiraci (11), Bedirhan Bulbul (9), Mirza Lagumdzija (9) – Turcja. Mocną bronią Kanadyjczyków była zagrywka (8–3), ale w ataku dominowali Turcy, którzy popełnili też mniej błędów własnych od rywali (19, przy 24 Kanady).

We wcześniejszych spotkaniach grupy G Turcja i Kanada zanotowały podobne wyniki - 3:1 z Libią oraz 3:0 z Japonią. Wyeliminowanie Japończyków już w fazie grupowej to jedna z większych sensacji MŚ 2025. Turcja zajęła pierwsze miejsce w tabeli, Kanada zakończyła zmagania na drugiej pozycji. Rywali obu drużyn w 1/8 finału wyłoni ostatni mecz w grupie B, w którym Polska zmierzy się z Holandią.

Kanada – Turcja 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)

Kanada: Isaac Heslinga, Luke Herr, Daenan Gyimah, Fynnian McCarthy, Sharone Vernon-Evans, Nicholas Hoag – Landon Currie (libero) oraz Xander Ketrzynski Jackson Young, Max Elgert. Trener: Daniel Lewis.

Turcja: Marko Matić, Ramazan Efe Mandiraci, Murat Yenipazar, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bulbul – Berkay Bayraktar (libero) oraz Cafer Kirkit, Can Koc. Trener: Slobodan Kovac.

