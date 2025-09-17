Kapitan zakończył karierę na mistrzostwach świata. Wzruszające sceny po meczu (WIDEO)

Siatkówka

Reprezentacja Libii przegrała wszystkie mecze w fazie grupowej siatkarskich mistrzostw świata i pożegnała się z turniejem. Po ostatnim spotkaniu z Japonią doszło do wzruszających scen. Karierę zakończył kapitan zespołu - Foad Elmarrug. 42-latek został pożegnany przez kolegów z drużyny.

Foad Elmarrug zakończył karierę.

Przypomnijmy, że Libijczycy trafili do grupy z Kanadyjczykami, Turkami i Japończykami. W starciu z każdym z tych rywali byli stawiani na straconej pozycji. Tymczasem w meczach zarówno z Kanadą, jak i Turcją siatkarze z Afryki wygrali po jednym secie. Ta sztuka nie udała im się jednak w potyczce z Japonią. Drużyna z Azji pewnie wygrała każdą z trzech partii. 

 

To spotkanie było ostatnim w karierze Elmarruga. Doświadczony gracz został w piękny sposób pożegnany przez kolegów. Ponadto symbolicznie postanowił zawiesić buty na siatce. 

 

Dodatkowo elegancko zachował się Kento Miyaura. Reprezentant Japonii dowiedział się, że libijski libero w jednym z wywiadów stwierdził, iż jego dzieci są fanami 26-latka i chciałyby otrzymać jego koszulkę. W związku z tym zawodnicy wymienili się koszulkami. 

 

Przez całą sportową karierę Elmaarug był związany z klubami w ojczyźnie. Jeszcze w poprzednim sezonie przywdziewał barwy Asswehly SC. Występ na mundialu był z pewnością spełnieniem jego sportowych ambicji. Warto wspomnieć, że reprezentacja Libii zagrała na mistrzostwach świata po raz pierwszy od 1986 roku. 

 

mtu, Polsat Sport
