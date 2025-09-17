Niespodzianka w polskiej grupie MŚ siatkarzy! Historyczne zwycięstwo

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku (7:7), inicjatywę przejęli Rumuni. Wygrali serię akcji (7:11), a później utrzymywali wyraźną przewagę (14:19). W końcówce asa dołożył Rares Balean (15:21) i Rumunia kontrolowała sytuację. Zadanie w tym secie ułatwili im rywale, którzy popełnili aż dziesięć błędów własnych. W ostatniej akcji Mircea Peta wygrał walkę na siatce (20:25).

Rumuni popełnili sporo błędów na początku drugiej partii, a wynik krążył wokół remisu (10:10). Później minimalną przewagę uzyskała ekipa z Europy (11:13), ale Katarczycy odwrócili wynik po trzech wygranych akcjach z rzędu (16:15). Później znów minimalną zaliczkę wywalczyli Rumuni (19:21), którzy jednak fatalnie rozegrali końcówkę. Przegrali trzy ostatnie akcje seta, a Nikola Vasic atakiem blok-aut zdobył decydujący punkt dla Kataru (25:23).

Set numer trzy to nadal słabsza postawa drużyny Rumunii, co wykorzystali Katarczycy. Wynik długo oscylował wokół remisu (7:7, 14:14). W końcówce Katar wygrał cztery akcje z rzędu, a Mohamed Ibrahim dwukrotnie zaskoczył przeciwników zagrywką (20:16). W końcówce zespół z Azji nie wypuścił przewagi z rąk, a Nikola Vasic skutecznym atakiem zapewnił wygraną 25:20.

Katar efektownie rozpoczął czwartą odsłonę i po asie Mohameda Ibrahima prowadził 4:0. Rumuni próbowali gonić wynik, złapali kontakt (12:11), ale Katarczycy zdołali przetrwać napór rywali, a po dwóch asach Borislava Georgieva znów odskoczyli (18:13). Rumuńscy siatkarze jeszcze ułatwili zadanie rywalom, znów popełniając błędy własne (21:15), ale w końcówce jeszcze zerwali się do walki i złapali kontakt (23:22). Renan Ribeiro wywalczył piłkę meczową, a punktowy blok dał reprezentacji Kataru historyczne zwycięstwo w mistrzostwach świata (25:22).

Najwięcej punktów: Youssef Oughlaf (15), Belal Nabel Abunabot (13), Mohamed Ibrahim (12), Renan Ribeiro (10) – Katar; Daniel Chitigoi (16), Rares Balean (15), Bela Bartha (11), Mircea Peta (10) – Rumunia. Spotkanie nie było wielkim widowiskiem, obie ekipy popełniły sporo błędów własnych (31 Rumuni, 28 Katarczycy).

We wcześniejszych meczach MŚ 2025 Katar przegrał 1:3 z Holandią i 0:3 z Polską, a Rumuni po 0:3 z Holendrami i Polakami. Zwycięstwo dało Katarczykom trzecie miejsce w tabeli grupy B. Awans wywalczyły Polska i Holandia, które w ostatnim meczu tej grupy zagrają o pierwsze miejsce.

Katar – Rumunia 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)

Katar: Nikola Vasic, Borislav Georgiev, Belal Nabel Abunabot, Ibrahim Mohamed S Ibrahim, Youssef Oughlaf, Ribeiro Renan – Naji Mahmoud Naji (libero) oraz Mahdi Badreddin Sammoud, Abdelrahman Ayman Bakry, Mohamed Widatalla. Trener: Camilo Andres Soto.

Rumunia: Daniel Chitigoi, Rares Balean, Paul Magdas, Bela Bartha, Claudiu Dumitru, Mircea Peta – Vlad Kantor (libero) oraz Carol-Gabriel Kosinski (libero), Adrian Aciobanitei, Filip Constantin, Marian Bala, Alexandru Ionescu. Trener: Sergiu Stancu.

