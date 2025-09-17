Kolejny Polak podpisał kontrakt z UFC. Nokaut w 16 sekund!

W nocy z wtorku na środę w Las Vegas odbyła się kolejna gala Dana White's Contender Series, podczas której utalentowani zawodnicy mają szansę zaprezentować swoje umiejętności i podpisać kontrakt z UFC. Aby tak się stało trzeba nie tylko wygrać, ale zrobić to w wyjątkowym i widowiskowym stylu i bez kalkulacji punktowych, by przekonać do siebie White'a.

Wśród zawodników biorących w niej udział i walczących o podpisanie kontraktu z amerykańską organizacją UFC znalazł się Iwo Baraniewski. Rywalem Polaka był Muhamed Aly. Walka trwała bardzo krótko, bo już w 16. sekundzie Polak potężnym prawym sierpowym posłał oponenta na deski, a potem trzema szybkimi ciosami "dobił" Brazylijczyka.

26-latek z Warszawy swoją postawą zaimponował prezydentowi White'owi i w ten sposób otrzymał wymarzony kontrakt.

He put the power on full display 👊



Iwo Baraniewski wasted no time getting the finish tonight! #DWCS pic.twitter.com/tQN4ssi25h — UFC (@ufc) September 17, 2025

Polak ma na swoim koncie idealny bilans 6:0. Co ciekawe, wszystkie swoje dotychczasowe walki zwyciężał w pierwszej rundzie. Jednak, jak czytamy na stronie UFC - w pojedynku z Alym nie był faworytem.

"Aly wszedł na ring jako największy faworyt, ale po tym, jak wyprowadził długi, zbyt długi prosty, Baraniewski wyprowadził potężny prawy sierpowy, który powalił mistrza świata brazylijskiego ju-jitsu. Od tego momentu walka toczyła się już tylko teoretycznie, Polak szybko zaatakował i zadał kolejny cios, doprowadzając do przerwania walki"

Oprócz Baraniewskiego do UFC, po środowych pojedynkach, dostali się: Hecher Sosa, Tommy Gantt i Cody Chovancek.

MR, Polsat Sport