Rusza Liga Mistrzów! Od poprzedniego sezonu zwiększono liczbę uczestników LM (oraz Ligi Europy i Ligi Konferencji) do 36. Co więcej, drużyny będą rywalizować nie w grupach, a rozegrają po osiem spotkań zaliczanych do jednej, wspólnej tabeli.

Przed losowaniem UEFA podzieliła uczestników na cztery koszyki po dziewięć zespołów. Pary, które wyłonione zostały przez specjalny program komputerowy, zostały stworzone tak, aby każda ekipa zmierzyła się raz - u siebie i na wyjeździe - z dwoma różnymi drużynami z każdego z czterech koszyków. W fazie ligowej żaden zespół nie mógł trafić na krajowego rywala ani na więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.

Pierwsze spotkania zaplanowano na 16-18 września, a faza ligowa zakończy się 28 stycznia 2026 roku.

Zespoły, które znajdą się po niej na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Te, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane i nie zagrają również w Lidze Europy ani Lidze Konferencji.

Inną nowością od poprzedniego sezonu jest „tenisowy” model rozstawienia drużyn: przy losowaniu drabinki ekipy z miejsc 1-2 fazy ligowej zostaną umieszczone na takich pozycjach, aby nie mogły trafić na siebie w żadnej rundzie przed finałem. Na kluby z lokat 3-4 „wpadną” najwcześniej w półfinale.

Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie

Przeciwnikami PSG w fazie ligowej będą jeszcze: FC Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Monachium, Tottenham Hotspur, Athletic Bilbao Sporting Lizbona i Newcastle.

Z kolei Atalanta zagra z: Club Brugge, Slavią Praga, Olympique Marsylia, Eintrachtem Frankfurt, Chelsea FC, Athletic Bilbao i Royale Union SG.

Relacja live i wynik na żywo meczu PSG - Atalanta Bergamo na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

MR, Polsat Sport