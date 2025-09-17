Dość niespodziewanie, choć zasłużenie, na inaugurację rozgrywek Orlen Wisła pokonała na wyjeździe Pick Szeged, zdobywając o jedną bramkę więcej (34:33). Węgierski zespół jest bardzo groźną ekipą, zwłaszcza w Pick Arenie, gdzie dopinguje ich żywiołowo kilka tysięcy kibiców.

HC Zagrzeb to najbardziej utytułowany chorwacki, który na swoim koncie ma 33 triumfy w mistrzostwach kraju, 31 Pucharów Chorwacji, także sukcesy w europejskich rozgrywkach. Zespół prowadzony przez Andriję Nikolica opiera swoją siłę na graczach z Bałkanów, wśród których najbardziej wyróżniają się Filip Glavas, Igor Karacic oraz Luka Klarica. W zespole występują także reprezentanci Polski Patryk Walczak i Damian Przytuła.

W poprzednim sezonie drużyna z Zagrzebia nie popisała się w Lidze Mistrzów, kończąc rozgrywki na ósmym, ostatnim miejscu w grupie B. Pokonała jednak sensacyjnie Aalborg Handbold (31:23), SC Magdeburg (22:18) i OTP Bank-Pick Szeged (27:26).

Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - HC Zagrzeb na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.