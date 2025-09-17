Młodzieżowy reprezentant Polski z pierwszym golem w nowych barwach
Filip Rózga zdobył pierwszego gola w barwach Sturmu Graz. 19-letni piłkarz trafił do siatki czwartoligowego SC Roethis w meczu 1/16 finału Pucharu Austrii, który jego drużyna wygrała 2:0.
Filip Rózga
Rózga, który rozegrał całe spotkanie, wpisał się na listę strzelców w 26. minucie.
Młodzieżowy reprezentant Polski, który do Sturmu przeniósł się latem z Cracovii i podpisał czteroletni kontrakt, rozegrał do tej pory trzy mecze w austriackiej Bundeslidze.
SC Rothis - SK Sturm Graz 0:2 (0:1)
Bramki: Filip Rózga 26, Maurice Malone 90.Przejdź na Polsatsport.pl
