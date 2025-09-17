Młodzieżowy reprezentant Polski z pierwszym golem w nowych barwach

Rózga, który rozegrał całe spotkanie, wpisał się na listę strzelców w 26. minucie.

ZOBACZ TAKŻE: Pogoń podjęła decyzję. To on zastąpi Kolendowicza w najbliższym meczu

Młodzieżowy reprezentant Polski, który do Sturmu przeniósł się latem z Cracovii i podpisał czteroletni kontrakt, rozegrał do tej pory trzy mecze w austriackiej Bundeslidze.

SC Rothis - SK Sturm Graz 0:2 (0:1)

Bramki: Filip Rózga 26, Maurice Malone 90.

PAP