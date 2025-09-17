Młodzieżowy reprezentant Polski z pierwszym golem w nowych barwach

Piłka nożna

Filip Rózga zdobył pierwszego gola w barwach Sturmu Graz. 19-letni piłkarz trafił do siatki czwartoligowego SC Roethis w meczu 1/16 finału Pucharu Austrii, który jego drużyna wygrała 2:0.

Młodzieżowy reprezentant Polski z pierwszym golem w nowych barwach
fot: PAP
Filip Rózga

Rózga, który rozegrał całe spotkanie, wpisał się na listę strzelców w 26. minucie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pogoń podjęła decyzję. To on zastąpi Kolendowicza w najbliższym meczu

 

Młodzieżowy reprezentant Polski, który do Sturmu przeniósł się latem z Cracovii i podpisał czteroletni kontrakt, rozegrał do tej pory trzy mecze w austriackiej Bundeslidze.

 

SC Rothis - SK Sturm Graz 0:2 (0:1)

Bramki: Filip Rózga 26, Maurice Malone 90.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
FILIP RÓZGAINNEPIŁKA NOŻNAPUCHAR AUSTRIIREPREZENTACJASTURM GRAZ
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Armenia - Portugalia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 