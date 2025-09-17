MŚ siatkarzy 2025: Pary 1/8 finału. Kto awansował do fazy pucharowej?

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju o mistrzostwo globu wystartowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej.

Zobacz także: MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup wywalczyły awans do 1/8 finału. W tej fazie szesnaście czołowych drużyn turnieju utworzy pary: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2. Pierwsza runda fazy play-off będzie rozgrywana przez cztery dni - od soboty 20 września do wtorku 23 września. Zwycięzcy awansują do ćwierćfinałów.

Pary 1/8 finału MŚ siatkarzy 2025:

2025-09-20: Polska – Kanada

2025-09-20: Turcja – Holandia

2025-09-21: C1 – F2

2025-09-21: F1 – C2

2025-09-22: USA – E2

2025-09-22: Bułgaria – Portugalia

2025-09-23: A1 – H2

2025-09-23: H1 – A2

WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY

RM, Polsat Sport