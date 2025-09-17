Najtrudniejszy rywal i najwyższa stawka. Czas na ostatni mecz

Obie ekipy już w poniedziałek zapewniły sobie awans do 1/8 finału, więc teraz zagrają o pierwsze miejsce w grupie, premiowane grą z potencjalnie słabszym rywalem na pierwszym etapie fazy pucharowej. Faworytem – podobnie jak całej imprezy na Filipinach – jest Polska, lider światowego rankingu.

ZOBACZ TAKŻE: Alarm w reprezentacji Francji! Najpierw porażka, a teraz jeszcze to

Holendrzy na liście FIVB zajmują 18. miejsce i chociaż są ograni na arenie międzynarodowej, to zdają sobie sprawę z różnicy klas i jakości obu zespołów.

- Polska to fantastyczna drużyna, pełna gwiazd. Nie możemy jednak tak na nią patrzeć, bo porazi nas klasa i jakość rywala. Musimy myśleć o sobie. Nasza drużyna potrzebuje meczów z klasowymi rywalami, aby się rozwijać. Polska to najlepszy zespół i podejdziemy do tego spotkania bez presji. Jej siła to jakość – ocenił trener Holendrów Joel Banks.

Wicemistrzowie olimpijscy z Paryża doskonale wiedzą, że wynik środowego meczu zależy tylko i wyłącznie od nich.

- Nie chcemy mówić o najtrudniejszym czy najłatwiejszym meczu w grupie. Holandia to najbardziej ograny na arenie międzynarodowej zespół, z którym się mierzyliśmy. Mamy świadomość ich klasy i liczymy, że to będzie dla nas poważny test. Nie ukrywamy, że jeśli zagramy na swoim poziomie, to nikt w tej grupie nie jest dla nas bardzo groźnym przeciwnikiem. Mamy świadomość swojej siły i skupiamy się na swojej jakości – podkreślił drugi trener reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.

Początek spotkania w środę o godz. 12 czasu polskiego.

JŻ, PAP