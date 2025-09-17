Nie tylko Benjamin Mendy. Oto największe nazwiska w historii Ekstraklasy (ZDJĘCIA)

31-letni Mendy wcześniej reprezentował barwy m.in. Olympique Marsylia, AS Monaco i Manchesteru City, a wiosną grał w FC Zurich.

Angielski klub w 2017 roku zapłacił za niego ok. 60 mln euro, co czyniło go wtedy najdroższym obrońcą Premier League. W angielskiej ekstraklasie rozegrał 50 spotkań, trzykrotnie z „Obywatelami” sięgnął po mistrzostwo kraju.

Ostatni występ zanotował w sierpniu 2021 roku, po czym został zawieszony z powodu podejrzeń m.in. o gwałty, co zahamowało jego karierę. W długim procesie został uwolniony z zarzutów o kilka gwałtów i napaść seksualną, za co groziło mu nawet do 20 lat więzienia, a później przed angielskim sądem pracy wygrał jeszcze proces, w którym domagał się od Manchesteru City wypłaty prawie 14 mln euro wstrzymanego po aresztowaniu w sierpniu 2021 wynagrodzenia. Do wielkiego futbolu jednak już nie wrócił.

W lipcu 2023 Francuz podpisał kontrakt z rodzimym FC Lorient, z którym spadł z francuskiej ekstraklasy, następnie przeniósł się do Szwajcarii, a teraz trafił do Polski.

Wcześniej zdążył 10-krotnie zagrać we francuskiej drużynie narodowej, a jeden z tych meczów przypadł na mundial 2018 w Rosji, który zakończył się triumfem "Trójkolorowych", więc z dumą może mówić o sobie jako o mistrzu świata.

