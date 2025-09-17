Oficjalnie! Polak zawalczy w UFC. Znamy datę

Mateusz Rębecki zawalczy ze Słowakiem Ludovitem Kleinem podczas gali UFC 321, która będzie miała miejsce 25 października w Abu Zabi.

fot. UFC
Mateusz Rębecki zawalczy w UFC

Jak ogłoszono na oficjalnej stronie UFC Mateusz Rębecki zawalczy 25 października z Ludovitem Kleinem podczas gali UFC 321 w Abu Zabi.

 

Dla Rębeckiego będzie to kolejna walka w UFC. Do tej pory stoczył ich już sześć, z czego cztery z nich wygrał. Podczas ostatniej, 2 sierpnia, mierzył się z Chrisem Duncem - przegrał przez jednogłośną decyzję sędziów. 

 

Z kolei "Mr. Highlight" w oktagonie największej organizacji MMA na świecie bił się 11 razy. W ostatnim pojedynku Słowak przegrał z Mateuszem Gamrotem na punkty. Łączny bilans walk najbliższego rywala Rębeckiego wynosi: 23-5-1.

 

Transmisja gali na sportowych antenach Polsatu

MR, Polsat Sport
