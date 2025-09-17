Ogromna kwota! Tyle tak naprawdę zarobił Duplantis za ostatni rekord świata

Inne

Daniel Wessfeldt, menedżer Armanda Duplantisa, który w mistrzostwach świata w Tokio wygrał konkurs skoku o tyczce, poprawiając po raz 14. swój rekord globu na 6,30 m, powiedział, że ten skok był wart ponad 10 milionów dolarów.

Ogromna kwota! Tyle tak naprawdę zarobił Duplantis za ostatni rekord świata
fot. AFP
Armand Duplantis

- Magiczna wysokość, ostatnia konkurencja wieczoru, pełen stadion widzów śledzących Armanda w ostatniej próbie ataku na rekord świata na stojąco i wreszcie ryk podziwu. To było oglądane na całym świecie i ten jeden skok otworzył mu właśnie drzwi do wielkich kontraktów reklamowych w Azji - wyjaśnił Wessfeldt dziennikowi „Aftonbladet”.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bukowiecka była tego pewna. We wtorek się to potwierdziło

 

Podkreślił, że nie są to przypadkowe i będące pod wpływem emocji wyliczenia, ponieważ właśnie tyle okazał się wart złoty medal i rekord świata podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

 

– To jest konkretny biznes. Premie organizatorów i światowej federacji są wysokie, lecz to tylko mała część zarobków Armanda. Reszta pochodzi z kontraktów sponsorskich i reklamowych. Paryż był przełomem, ponieważ była to olimpiada. Osiągnięcie w Tokio to „tylko” z pozoru mistrzostwa świata, lecz wartość skoku w Tokio może być wyższa niż tego w Paryżu.

 

Podkreślił też, że dla sponsorów Duplantis jest dzisiaj nowym Usainem Boltem - stoją w kolejce po kontrakty.

 

Przed dwoma laty Wessfeldt ujawnił, że kontrakty są negocjowane wybiórczo, „aby nie robić tłoku” i się rozdrabniać. Dwa tygodnie przed MŚ w Tokio Duplantis pojawił się w kampanii reklamowej krajowej sieci szwedzkich klinik dentystycznych za - jak oceniają szwedzkie media - „bardzo małe pieniądze, albo nic ponieważ takiej firmy na niego nie stać”.

 

Urodzony i wychowany w USA, a reprezentujący Szwecję od 2015 roku tyczkarz skomentował, że czuje się bardzo dobrze w Szwecji, a nawet pokochał ten kraj, więc czasem można zrobić coś, aby pomoc komuś innemu, a pieniądze nie są najważniejsze w życiu.

 

„Aftonbladet” podkreślił, że wysokość kontraktów prywatnych jest objęta tajemnicą, szacuje jednak, że zarobki Duplantisa są już takie lub nawet większe niż szwedzkich hokeistów w NHL, a dla lekkoatlety wręcz niewiarygodne.

 

- Poza tym organizatorzy wszystkich mityngów na świecie i ich sponsorzy chcą mieć na liście startowej Armanda i są gotowi płacić naprawdę dużo, ponieważ skok o tyczce to nie jeden bieg, lecz kilkugodzinne show, Armand nigdy nie odpuszcza i po wygraniu konkursu dalej atakuje wyższe wysokości. Przyszłoroczny sezon będzie rekordowy finasowo - powiedział Wessfeldt dziennikowi „Aftonbladet”, pokazując cały czas wibrujacy telefon komórkowy. - To dzwonią największe koncerny azjatyckie – wyjaśnił.

 

Wessfeldt zna się na skoku o tyczce wyjątkowo dobrze, ponieważ był przez wiele lat menedżerem dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej i trzykrotnej mistrzyni świata Jeleny Isinbajewej, która 17 razy poprawiała rekord świata na stadionie otwartym i 13 razy w hali, za co otrzymała odpowiednie premie.

 

- Armand to mój as, lecz nikt nie ma chyba wątpliwości, że jest lekkoatletycznym królem, a ma dopiero 25 lat - zaznaczył.

MR, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ARMAND DUPLANTISINNELEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA ŚWIATA W TOKIOLEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Konopka: U nas w szermierce jest takie zawołanie, że jak jest Polsat, to są wyniki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 