ORLEN Wisła Płock niepokonana! Kolejny triumf w Lidze Mistrzów

Szczypiorniści ORLEN Wisły Płock przystępowali do spotkania drugiej kolejki Ligi Mistrzów z RK Zagrzeb jako faworyci. W pierwszej serii gier zwyciężyli 34:33 na wyjeździe nad OTK Bank-Pick Szeged. Ekipa z Chorwacji uległa natomiast 23:25 Eurofarm Pelister.

Środowe spotkanie w ORLEN Arenie lepiej rozpoczęli gospodarze. Podopieczni Xaviego Sabate szybko wypracowali sobie przewagę trzech bramek (6:3), a następnie powiększali prowadzenie (12:6). Ostatecznie do szatni "Nafciarze" zeszli przy korzystnym wyniku 17:13.

Początkowe fragmenty drugiej połowy starcia przebiegały pod dyktando Wisły, ale później to Zagrzeb przejął inicjatywę nad wydarzeniami na parkiecie. W pewnym momencie goście zbliżyli się do polskiego zespołu na różnicę jednego trafienia (24:23). Mistrzowie Polski zdołali jednak dowieźć prowadzenie do końcowej syreny i odnieśli triumf 30:27.

Dla ORLEN Wisły Płock to zatem druga wiktoria w tej edycji Ligi Mistrzów. Na ten moment "Nafciarze" zajmują w swojej grupie pierwszą lokatę, jednak w czwartek swoje mecze drugiej kolejki rozegrają ekipy Magdeburgu, Barcelony czy Eurofarm Pelister, które poprzednio również zwyciężały.

ORLEN Wisła Płock - RK Zagrzeb 30:27 (17:13)

Orlen Wisła: Torbjorn Bergerud, Mirko Alilovic – Michał Daszek 1, Mitja Janc 6, Abel Serdio 2, Kirył Samojla, Melvyn Richardson 5, Miha Zarabec, Gergo Fazekas 4, Przemysław Krajewski 1, Dawid Dawydzik 1, Lovro Mihic 5, Zoltan Szita 2, Siergeja Kosorotow 3.

HC Zagrzeb: Ante Grbavac – Patryk Walczak 1, Luka Klarica 3, Jakov Gojun, Giorgi Czkovrebadadze 2, Davor Cavar 1, Igor Karacic 3, Davor Gavric 2, Ihar Bialiauski 7, Aleks Kavcic 1, Filip Glavas 3, Roko Trivkovic 2, Aleksa Tufegdzic 2, Petar Topic.

Karne minuty: Orlen Wisła – 6, Zagrzeb - 10. Sędziowali: Mirza Kurtagic i Mattias Wetterwik (Szwecja).