Piłka nożna czy siatkówka? Ulubiona muzyka? Seria pytań do Julii Szeremety
Za nami mistrzostwa świata w boksie, na których Julia Szeremeta wywalczyła srebrny medal. 22-latka odpowiedziała na serię pytań dotyczących sportu i nie tylko.
Przypomnijmy, że wicemistrzyni olimpijska z Paryża dotarła do finału zakończonych niedawno mistrzostw, mimo kontuzji ręki, z którą zmagała się przez znaczną część turnieju. W walce o złoto musiała uznać wyższość Jaismine Lamborii z Indii. Tym samym Polka dołożyła do swojego dorobku drugie srebro imprezy wysokiej rangi.
Warto wspomnieć, iż Szeremeta nie jest jedyną Polką, która z Anglii przywiozła medal. Złoty medal w kategorii +80kg wywalczyła Agata Kaczmarska. Z kolei Aneta Rygielska sięgnęła po srebro w wadze do 60 kg.
Przy okazji zmagań w Liverpoolu Szeremeta stanęła przed kamerą Polsatu Sport i odpowiedziała na serię szybkich pytań. Pięściarka wskazała m.in. jaki jest jej ulubiony cios, jaki utwór zagrzewa ją do walki oraz czy woli piłkę nożną czy siatkówkę.
Całość w poniższym materiale wideo.
