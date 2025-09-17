Piłka nożna czy siatkówka? Ulubiona muzyka? Seria pytań do Julii Szeremety

Sporty walki

Za nami mistrzostwa świata w boksie, na których Julia Szeremeta wywalczyła srebrny medal. 22-latka odpowiedziała na serię pytań dotyczących sportu i nie tylko.

Fot. PAP
Julia Szeremeta

Przypomnijmy, że wicemistrzyni olimpijska z Paryża dotarła do finału zakończonych niedawno mistrzostw, mimo kontuzji ręki, z którą zmagała się przez znaczną część turnieju. W walce o złoto musiała uznać wyższość Jaismine Lamborii z Indii. Tym samym Polka dołożyła do swojego dorobku drugie srebro imprezy wysokiej rangi. 

 

Warto wspomnieć, iż Szeremeta nie jest jedyną Polką, która z Anglii przywiozła medal. Złoty medal w kategorii +80kg wywalczyła Agata Kaczmarska. Z kolei Aneta Rygielska sięgnęła po srebro w wadze do 60 kg. 

 

Przy okazji zmagań w Liverpoolu Szeremeta stanęła przed kamerą Polsatu Sport i odpowiedziała na serię szybkich pytań. Pięściarka wskazała m.in. jaki jest jej ulubiony cios, jaki utwór zagrzewa ją do walki oraz czy woli piłkę nożną czy siatkówkę. 

 

Całość w poniższym materiale wideo. 

 

mtu, Polsat Sport
