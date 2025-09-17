Piter/Santamaria - Joint/McNally. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Piter przeniosła się z Ameryki Północnej do Azji. W poprzednich dwóch tygodniach Polka rywalizowała w turniejach WTA 125 i WTA 500 w Guadalajarze. W obu dotarła do półfinałów, w parze odpowiednio z Chinką Qianhui Tang i Belgijką Magali Kempen.

Obecnie Piter występuje w zmaganiach rangi WTA 500 w Seulu, gdzie jej partnerką jest Sabrina Santamaria. W pierwszej rundzie polsko-amerykańska dwójka mierzy się z Mayą Joint i Caty McNally. Australijka i Amerykanka to zawodniczki na co dzień skupiające się na singlu.

Stawką starcia jest awans do najlepszej ósemki Korea Open Tennis Championships.

W Seulu startuje również Iga Świątek. W drugiej fazie gry pojedynczej jej przeciwniczką jest Rumunka Sorana Cirstea.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Sabrina Santamaria - Maya Joint/Caty McNally na Polsatsport.pl.