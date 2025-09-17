Podstawowy zawodnik Realu kontuzjowany! Czy zdąży na El Clasico?

Klub na swojej oficjalnej stronie zamieścił raport medyczny o stanie zdrowia reprezentanta Anglii.

„Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu przez służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Uraz pozostaje pod obserwacją” - czytamy w komunikacie.

Na razie nie wiadomo, ile potrwa absencja Alexandra-Arnolda. Jak podaje hiszpańska dziennikarka Arancha Rodriguez, może ona potrwać 6-8 tygodni. To by oznaczało, że zawodnik opuści El Clasico, które może być bardzo ważne z perspektywy walki o końcowy triumf w La Lidze i mistrzostwo Hiszpanii. Mecz z "Dumą Katalonii" zaplanowany jest na 26 października.

Trener Realu - Xabi Alonso, aktualnie zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi w formacji defensywnej swojego zespołu. Oprócz Anglika z gry wyłączony jest Antonio Rüdiger, który przez uraz mięśnia prostego uda będzie do dyspozycji dopiero w grudniu. Ferland Mendy również jest jeszcze nieobecny ze względu na poważną kontuzję ścięgna udowego. A dodatkowo, Dani Carvalajal, który wszedł z ławki za Alexandra-Arnolda, w 72. minucie dostał czerwoną kartkę, co oznacza, że nie będzie mógł wystąpić w kolejnym meczu Ligi Mistrzów - z Kajratem Ałmaty.

