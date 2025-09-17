Pogoń podjęła decyzję. To on zastąpi Kolendowicza w najbliższym meczu
44-letni Tomasz Grzegorczyk poprowadzi piłkarzy Pogoni Szczecin po tym, jak we wtorek z funkcją trenera rozstał się Robert Kolendowicz. Grzegorczyk ostatnio pełnił funkcję asystenta Kolendowicza.
Pogoń podjęła decyzję. To on zastąpi Kolendowicza w najbliższym meczu
Do Pogoń Grzegorczyk przybył przed rokiem z Arki Gdynia. Wcześniej był trenerem Górnika Polkowice, Resovii Rzeszów, Olimpii Elbląg i Błękitnych Stargard.
Zanim zaczął prowadzić zespoły polskie, przez kilka lat trenował nieodległe od Szczecina niemieckie zespoły z niższych lig: Torgelower SV i TSG Neusterlitz.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polsat Futbol Cast. Ekstraklasa przeżywa "boom"