Pogoń podjęła decyzję. To on zastąpi Kolendowicza w najbliższym meczu

44-letni Tomasz Grzegorczyk poprowadzi piłkarzy Pogoni Szczecin po tym, jak we wtorek z funkcją trenera rozstał się Robert Kolendowicz. Grzegorczyk ostatnio pełnił funkcję asystenta Kolendowicza.

fot. PAP
Do Pogoń Grzegorczyk przybył przed rokiem z Arki Gdynia. Wcześniej był trenerem Górnika Polkowice, Resovii Rzeszów, Olimpii Elbląg i Błękitnych Stargard.

 

Zanim zaczął prowadzić zespoły polskie, przez kilka lat trenował nieodległe od Szczecina niemieckie zespoły z niższych lig: Torgelower SV i TSG Neusterlitz.

