Polak poprawił rekord życiowy! Wystąpi w finale

Wegner jest czwartym Polakiem, który rzucił powyżej 85 metrów aktualnie obowiązującym modelem oszczepu. Rekord kraju od 2021 roku należy do Krukowskiego - 89,55.

Najlepszy w grupie A był Niemiec Julian Weber - 87,21, a Wegner uzyskał drugi wynik. Mrzygłód zajmuje dziewiąte miejsce i ma minimalne szanse na awans. W finale zaplanowanym na czwartek wystąpi 12 oszczepników.