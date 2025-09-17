Polak poprawił rekord życiowy! Wystąpi w finale
Oszczepnik Dawid Wegner wynikiem 85,67 poprawił rekord życiowy i awansował do finału lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Cyprian Mrzygłód rzucił 81,47 m. W grupie B wystartuje jeszcze Marcin Krukowski.
Wegner jest czwartym Polakiem, który rzucił powyżej 85 metrów aktualnie obowiązującym modelem oszczepu. Rekord kraju od 2021 roku należy do Krukowskiego - 89,55.
Najlepszy w grupie A był Niemiec Julian Weber - 87,21, a Wegner uzyskał drugi wynik. Mrzygłód zajmuje dziewiąte miejsce i ma minimalne szanse na awans. W finale zaplanowanym na czwartek wystąpi 12 oszczepników.
