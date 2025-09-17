MŚ siatkarzy 2025. Polska - Holandia. Skrót meczu

Przed rozpoczęciem spotkania zarówno Polska, jak i Holandia były pewne awansu do fazy play-off. Stawką tej konfrontacji było pierwsze miejsce w grupie B. Polacy przegrali premierową odsłonę, ale w kolejnych byli lepsi od rywali i wygrali to trudne starcie 3:1.

We wcześniejszych meczach grupy B siatkarze reprezentacji Polski pokonali 3:0 Rumunię i 3:0 Katar. Zajęli pierwsze miejsce w tabeli i w 1/8 finału zmierzą się z Kanadą. Z tej grupy wyszła również Holandia, która w pierwszej rundzie play-off zagra z Turcją. Trzecie miejsce w tabeli zajął Katar, który na zakończenie swej przygody z MŚ pokonał Rumunię 3:1.

Skrót meczu Polska - Holandia:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartosz Kurek (19), Tomasz Fornal (15), Kamil Semeniuk (14) – Polska; Michiel Ahyi (23), Bennie Tuinstra (12), Tom Koops (11), Fabian Plak (11) – Holandia.

Polska – Holandia 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)

Polska: Marcin Komenda, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Bartosz Kurek – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kamil Semeniuk. Trener: Nikola Grbić.

Holandia: Joris Berkhout, Tom Koops, Bennie Tuinstra, Fabian Plak, Luuc van der Ent, Michiel Ahyi – Gijs Jorna (libero) oraz Twan Wiltenburg, Silvester Meijs, Yannick Bak, Siebe Korenblek. Trener: Joel Banks.

Sędziowie: Ismail Ibrahim Alblooshi (ZEA) – Vladimir Simonovic (Szwajcaria).

WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY

RM, Polsat Sport