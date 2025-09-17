Polska - Kanada. Kiedy mecz polskich siatkarzy w 1/8 finału MŚ? O której godzinie?
Polska - Kanada to mecz 1/8 finału siatkarskich mistrzostw świata. Zwycięzca tej konfrontacji awansuje do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego na Filipinach. Kiedy Polacy zagrają kolejne spotkanie w MŚ 2025? O której godzinie? Kiedy mecz Polska - Kanada w siatkówkę?
Polscy siatkarze fazę grupową mistrzostw świata 2025 mają już za sobą. W turnieju rozgrywanym na Filipinach wystartowały 32 drużyny, które podzielono na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Reprezentacja Polski rywalizowała w grupie B. Pokonała kolejno Rumunię 3:0, Katar 3:0 oraz Holandię 3:1.
Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zajęli pierwsze miejsce w tabeli grupy B i wywalczyli awans do fazy pucharowej MŚ. W spotkaniu 1/8 finału zmierzą się z drugą drużyną grupy G - Kanadą.
Kanadyjczycy rozpoczęli siatkarski mundial od wygranej 3:1 nad reprezentacją Libii. W drugiej kolejce sprawili sporą sensację - pokonali 3:0 Japonię i wyeliminowali tę drużynę z turnieju. Po dwóch meczach mieli już zapewniony awans do fazy pucharowej, a na zakończenie rywalizacji w grupie G ulegli Turcji 0:3 i zajęli drugie miejsce w tabeli.
Polska - Kanada. Kiedy mecz siatkarzy w 1/8 finału?
Kolejny mecz polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025 zostanie rozegrany w sobotę 20 września o godzinie 14.00. Polska - Kanada będzie spotkaniem pierwszej rundy fazy pucharowej (1/8 finału).