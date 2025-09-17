Przegrali w Lidze Mistrzów i zwolnili trenera. To tam trafi Mourinho?

- Zdecydowaliśmy, że Bruno Lage nie będzie już trenerem Benfiki. Nie odpadliśmy z żadnych rozgrywek, ale uznaliśmy, że nadszedł czas na zmiany – oświadczył Costa dziennikarzom. Dodał, że zarząd klubu znalazł już następcę.

Portugalski dziennik sportowy „A Bola” uważa, że będzie nim Mourinho. O takiej możliwości poinformowała także stacja telewizyjna RTP.

- Mieliśmy trudny tydzień. Następny trener Benfiki musi być urodzonym zwycięzcą, który poprowadzi drużynę na wyższy poziom. Nie będę wymieniał nazwisk, ale będziemy mieli trenera na kolejny mecz ligowy na stadionie AFS – zapewnił Costa, który wkrótce będzie się ubiegał o ponowny wybór na stanowisko prezesa klubu.

Mourinho jest bez pracy od końca sierpnia, kiedy opuścił Fenerbahce Stambuł po odpadnięciu w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów z... Benfiką. Do klubu z Lizbony może wrócić po prawie 25 latach. Na początku swojej obfitującej w sukcesy kariery poprowadził „Orły” w zaledwie 10 meczach ligowych.

KN, PAP