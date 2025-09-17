Remisy debiutantów w Lidze Mistrzów

Rozgrywki, które ruszyły we wtorek, zakończą się 30 maja 2026 finałem w Budapeszcie.

Pafos wszedł do elitarnych rozgrywek po wyeliminowaniu Crvenej Zvezdy, z którą nie poradził sobie Lech Poznań. Goście z Cypru w Atenach już od 26. minuty grali w osłabieniu po drugiej żółtej kartce Brazylijczyka Bruno. Bronili się na tyle umiejętnie, że potrafili z trudnego terenu wywieźć cenny punkt.

Bodoe/Glimt przegrywał w Pradze już 0:2 po trafieniach Senegalczyka Youssoupha Mbodji, ale przyjezdni zdołali wyrównać w finałowych minutach dzięki golom Daniela Bassiego i Sondre Feta. Wcześniej, zaraz po przerwie, nie wykorzystali rzutu karnego.

Premierowa kolejka wyjątkowo została rozłożona na trzy dni, od wtorku do czwartku.

Już pierwszego dnia niespodziankę sprawił zespół polskiego bramkarza Mateusza Kochalskiego, który pokonał na wyjeździe Benficę 3:2, choć po 16 minutach przegrywał 0:2. Za wpadka z mistrzem Azerbejdżanu utratą posady zapłacił trener Bruno Lage. Głównym kandydatem na jego następcę jest Jose Mourinho, który niedawno odszedł z Fenerbahce.

Od zwycięstwa walkę o 16. Puchar Europy rozpoczął Real Madryt. Najbardziej utytułowana drużyna tych rozgrywek pokonała Olympique Marsylia 2:1 po dwóch trafieniach z rzutów karnych Francuza Kyliana Mbappe.

Z kolei aż osiem goli, w dodatku wszystkie po przerwie, obejrzeli kibice w Turynie, gdzie Juventus zremisował z Borussią Dortmund 4:4. Gospodarze dwie bramki zdobyli w doliczonym czasie gry.

Obecna edycja jest drugą w odświeżonej formule. Przed rokiem wprowadzono liczne zmiany w systemie rozgrywek, m.in. zlikwidowano fazę grupową i zwiększono liczbę uczestników z 32 do 36. Wszystkie drużyny rozgrywają po osiem spotkań, z rywalami wskazanymi w losowaniu, i zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 trafią bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 powalczą o awans do tej rundy w barażach.

Olympiakos Pireus - Pafos FC 0:0 (0:0)

Slavia Praga - FK Bodo/Glimt 2:2 (1:0)

Bramki: Youssoupha Mbodji 23, 74 - Daniel Bassi 78; Sondre Fet 90.

IM, PAP