Siatkówka. Tabela grupy Polski na mistrzostwach świata. Które miejsce zajęli polscy siatkarze?
Trzy mecze, trzy zwycięstwa - to bilans polskich siatkarzy na mistrzostwach świata 2025 na Filipinach. Jak wygląda tabela polskiej grupy? Które miejsce zajęła Polska w tabeli MŚ 2025?
Podopieczni Nikoli Grbicia rywalizowali kolejno z Rumunią, Katarem i Holandią. W pierwszych dwóch przypadkach Biało-Czerwoni wygrali bez straty seta. Było zatem jasne, że losy pierwszego miejsca w grupie rozstrzygną się w starciu przeciwko "Oranje", którzy również mieli na swoim koncie komplet punktów.
Konfrontacja z Holendrami, czego należało się spodziewać, była najtrudniejsza dla naszej ekipy, ale zwycięska. Triumf 3:1 pozwolił Polakom utrzymać miano drużyny niepokonanej i zająć pierwsze miejsce w grupie.
To oznacza, że wicemistrzowie świata w 1/8 finału zmierzą się z drugim zespołem grupy G, czyli Kanadą. Z kolei Holandia zmierzy się z triumfatorem grupy G, czyli Turcją.