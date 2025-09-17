Podopieczni Nikoli Grbicia rywalizowali kolejno z Rumunią, Katarem i Holandią. W pierwszych dwóch przypadkach Biało-Czerwoni wygrali bez straty seta. Było zatem jasne, że losy pierwszego miejsca w grupie rozstrzygną się w starciu przeciwko "Oranje", którzy również mieli na swoim koncie komplet punktów.

Konfrontacja z Holendrami, czego należało się spodziewać, była najtrudniejsza dla naszej ekipy, ale zwycięska. Triumf 3:1 pozwolił Polakom utrzymać miano drużyny niepokonanej i zająć pierwsze miejsce w grupie.

To oznacza, że wicemistrzowie świata w 1/8 finału zmierzą się z drugim zespołem grupy G, czyli Kanadą. Z kolei Holandia zmierzy się z triumfatorem grupy G, czyli Turcją.

Tabela grupy siatkarzy po trzecim meczu MŚ. Które miejsce zajęła Polska?

KN, Polsat Sport